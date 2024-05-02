كرة الحرية تتنفس الصعداء بلقب دوري الشباب

حلب- محمود جنيد

نفض فريق شباب الحرية غبار موسم عصيب على رياضة النادي بتتويجه بلقب دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم على حساب جاره أهلي حلب، بعد أن أكد تفوقه في جولة الإياب من الدور النهائي بنفس النتيجة التي آلت إليها مواجهة الذهاب وهي هدفين لهدف، ونفس السيناريو الدراماتيكي الذي قلب فيه الأخضر الحلبي تأخره في المناسبتين لفوز تنفس معه جمهور النادي الصعداء، لاسيما وأن اللقب تسرب لصالح الجار الذي أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف دون مقابل، وسط أجواء مشحونة واعتراضات على بعض القرارات التحكيمية وإيماءات نجم الأهلي الواعد أنس دهان بعد تسجيله لهدف فريقه.

مدرب الحرية ادريس ماردنلي أهدى اللقب الذي وصفه بالغالي لجمهور النادي الذي كان السند الحقيقي لفريقه طوال مشوار الدوري، وأكد ماردنلي أن لحظة الفوز وحسم البطولة أجلت كل الهموم و المصاعب التي رافقت الفريق وتجاوزها بروح المجموعة وتكاتف الجميع و إيمانهم بالقدرة على تحقيق الانجاز المركب كون النادي وجمهوره لم يكسب لقباً طال انتظاره وحسب، بل ظفر بنواة فريق مستقبل النادي ومجموعة من المواهب التي أكدت بأن كرة الحرية مازالت ولادة، و ستحجز مكانها وتكرس دورها في الفريق الأول والمنتخبات الوطنية.

من جانبه رئيس نادي الحرية أنطوان شرقي أكد بأن الكرة الحلبية انتصرت بالنتيجة ببقاء اللقب في خزائنها، وشكر الكادر الفني واللاعبين على صنيع الفرح الذي أجلى سديم أجواء النادي، وأسعد قلوب المشجعين الأوفياء بعد الموسم العصيب.

وحول بقائه في منصبه من عدمه أوضح شرقي بأن لكل بداية نهاية لكنه سيبقى في خدمة النادي داخل وخارج السدة الإدارية.