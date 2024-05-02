ندية وإثارة في بطولة الجمهورية لكاراتيه الشوتوكان

دمشق- سامر الخيّر

شهد ختام منافسات بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة برياضة الكاراتيه الشوتوكان ندية عالية في كل الفئات، حيث شارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من فئات تحت 9 وتحت 12 عاماً و 14 و16 عاماً، واستضافت البطولة صالة تشرين الرياضية في دمشق على مدار أربعة أيام.

وحول أهمية هذه البطولة أكد نائب رئيس اتحاد الفنون القتالية زياد ابراهيم أن الاتحاد وفر كل مستلزمات نجاح البطولة من كافة النواحي التنظيمية والإدارية والفنية ما انعكس على نجاح هذه البطولة التي تعد النشاط الأول على صعيد البطولات منذ انضمام رياضة الكاراتيه الشوتوكان تحت مظلة اتحاد الفنون القتالية.

وأشار ابراهيم إلى أن الاتحاد مستمر بدعم هذه الرياضة وكافة الألعاب القتالية التي أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على النهوض بواقعها الفني بعد تقديم الدعم الإداري والتنظيمي لها.

على صعيد النتائج حقق نادي نبل المركز الأول في القتال الفردي للإناث في الترتيب العام برصيد ذهبية وفضيتين تلاه نادي يبرود بذهبية وفضيتين ثم نادي جنود الأسد بذهبية وفضية وبرونزية، بينما توج كل من نادي جنود الأسد بأربع ذهبيات وثلاث فضيات وخمس برونزيات، ثم مركز درعا بأربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية، فنادي طبريا بأربع ذهبيات وفضية وبرونزيتين للذكور.

وانتهت منافسات الكاتا فردي للإناث بتصدر الأب تاون وجنود الأسد برصيد ذهبية وفضية، تلاهما نبل بذهبية وبرونزية، ثم عمال دمشق بفضية، ولدى الذكور حقق نادي بردى المركز الأول بذهبيتين وبرونزية ثم الأب تاون بذهبية وفضيتين ثم طبريا بذهبية واحدة.