نيبينزيا: مجلس الأمن الدولي بات رهينة لسياسات واشنطن في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الفيتو الأمريكي الذي عرقل قبول عضوية فلسطين في المنظمة الدولية يظهر أن مجلس الأمن الدولي بات رهينة لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس مخصص لبحث الفيتو الأمريكي: “يؤسفنا بشدة مثل هذه التصرفات التي قام بها الجانب الأمريكي، فهي لا تعكس مطلقاً الموقف المبدئي الذي اتخذه الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن الدولي الذين أصبحوا في الواقع خلال هذه الأشهر الستة رهائن لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت الشهر الماضي حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، وعرقلت بذلك مشروع القرار الجزائري بشأن قبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأشار نيبينزيا إلى أن الوضع في فلسطين ليس له ولا يمكن أن يكون له حل عسكري، مضيفاً: إن “واحدة من قناعاتنا الراسخة هي أن تكون عضوية فلسطين كاملة في الأمم المتحدة، ومن شأن ذلك تسوية المواقف التفاوضية الأولية للطرفين”.

وقال: “أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به وفقاً لجميع الضروريات الأخلاقية، هنا والآن، هو تلبية طلب فلسطين الانضمام إلى صفوف أعضاء الأمم المتحدة”.

إلى ذلك دعا المندوب الروسي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية في قطاع غزة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السماح الفوري لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، مشيراً إلى أن العدوان دمر النظام الصحي في القطاع.