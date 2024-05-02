700 مليون ليرة أرباح دواجن حماة خلال الربع الأول

حماة – منير الأحمد :

بين مدير منشأة دواجن حماة المهندس عمر حمود أن المنشأة حققت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أرباحاً بلغت 700 مليون ليرة ناتجة عن بيع 4 ملايين و 630 ألف بيضة وبنسبة تنفيذ 90 بالمئة .

وأشار حمود إلى أنه يوجد لدى المنشأة حاليا 56000 ألف طير رعاية ” منتج” تم إدخاله منذ عدة أشهر إضافة إلى 37 ألف طير في مرحلة الإنتاج بما يسهم برفع إنتاج المنشأة إلى نحو30000 ألف بيضة يومياً ، مؤكداً أن المنشأة تعمل جاهدة لسد احتياجات السوق من بيض المائدة.

ولفت حمود إلى أن إدارة المنشأة اتخذت جملة من الإجراءات باتباع برنامج التغذية والخلطة العلفية واللقاحات بشكل علمي إضافة إلى إجراءات الحجر الصحي المشددة والتعقيم الدوري للمنشأة وتكليس جدران وأسطح حظائر تربية قطعان الدجاج البالغ عددها 6 منها 3 حظائر إنتاج و 3 رعاية.