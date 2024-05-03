3-مايو-2024
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الأرصاد الجوية تحذر من اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية خلال اليومين القادمين

بشار المحمد

حذّرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية خلال اليوم وغداً السبت في أغلب المناطق، متوقعة أن تتجاوز سرعتها 85 كم/سا يوم السبت على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية.

وأشارت المديرية، إلى انخفاض مستوى الرؤيا الأفقية في أغلب المناطق الداخلية نتيجة الأجواء السديمية المغبرة والأتربة المثارة بفعل النشاط الكبير على سرعة الرياح، لافتةً إلى ارتفاع موج البحر اليوم، ولاسيما سواحل مدينة طرطوس وغداً السبت على كامل الساحل ليتجاوز 2.5 إلى 3 أمتار.

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