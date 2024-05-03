كرة الشعلة تعود باقتدار إلى الدوري الممتاز

علي حسون

بعد غياب دام 28 عاماً استطاع فريق الشعلة لكرة القدم أن يعود من جديد إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة متحدياً كل الظروف بهمة لاعبيه وبوجود كادر تدريبي ، ومن خلفه إدارة ناجحة تسلحت بالإرادة والعزم والإصرار ودعم لا محدود من المحبين الغيورين على النادي إضافة إلى جماهير متعطشة لهذا الإعجاز كما وصفه رئيس النادي أيهم المسالمة الذي أكد ل “البعث” أن ما تحقق كان بفضل تكاتف الجميع وتضافر الجهود وتصميم ورجولة اللاعبين ومن خلفهم الجماهير العاشقة للنادي .

المسالمة أشار إلى أنه منذ بداية موسم الدرجة الأولى تعاهد الجميع على ضرورة الوصول إلى الدوري الممتاز بعد أن تم تكليف طاقم تدريبي عالي المستوى وعلى رأسهم اللاعب والمدرب الكبير وليد ابو السل مع وجود الدعم المادي من الرئيس الفخري للنادي حيث كرس وسخر كل إمكانياته لتحقيق هذا الانتصار الكبير ، موضحاً أن محافظة درعا تستحق الفرح وأن يعود النادي إلى صفوف الكبار .

وكشف المسالمة عن اجتماع قريب بعد الانتهاء من مراسم الاحتفالات سيضم القيادتين الرياضية والسياسة في المحافظة مع إدارة النادي والكادرين الفني والإداري وجميع المحبين للنادي وهم كثر وخاصة الداعمين من أجل وضع خطة عمل للمرحلة القادمة ، لافتاً إلى أن النادي لن يكون مجرد ضيف على الدوري الممتاز بل سينافس وذلك بعد تأمين كل المستلزمات لهذه المنافسة من دعم مالي وكادر تدريبي واستقدام لاعبين محترفين مع الحفاظ على أبطال الإنجاز .