الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الدول الإسلامية

وكتب شي في خطاب للقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي نقل التلفزيون الصيني نصه: إن “الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع الدول الإسلامية من أجل الحفاظ على الصداقة التقليدية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون البراغماتي وتوسيع التبادلات التجارية”، مشيراً إلى أن بلاده والدول الإسلامية دعمت في السنوات الأخيرة بعضها البعض في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية والاهتمامات المتبادلة.

ولفت إلى أن الطرفين حققا نتائج مثمرة في التعاون الثنائي وتحسين العلاقات الودية، وخلق نموذج لهذه العلاقات.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول عاصمة غامبيا اليوم وتستمر ليومين.

وتبحث القمة قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والمسائل الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام، كما تناقش المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.