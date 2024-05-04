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5-مايو-2024
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العدد 17658 السبت 4-5-2024
الرفيق الأسد في افتتاح الاجتماع الموسع للجنة المركزية: “البعث:” ما زال قوياً مؤسسة وعقيدة والتحدي هو في إعادة صياغة فكر الحزب شرط ألا يخالف انتماءنا ولا يسلخنا عن جذورنا
انتخاب قيادة جديدة ولجنة مركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي
كيْما نستمتع بقتل الوقت
“كن بطل قصتك” في مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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العدد 17658 السبت 4-5-2024
4-مايو-2024
بشار المحمد
العدد 17658 السبت 4-5-2024
الرفيق الأسد في افتتاح الاجتماع الموسع للجنة المركزية: “البعث:” ما زال قوياً مؤسسة وعقيدة والتحدي هو في إعادة صياغة فكر الحزب شرط ألا يخالف انتماءنا ولا يسلخنا عن جذورنا
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