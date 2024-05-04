الغضب الطلابي الأمريكي تضامناً مع غزة  يتوسع..  وإدارات الجامعات ترضخ لمطالب المحتجين  

يبدو أن حالة الغضب الطلابي في الجامعات الأمريكية قد بدأ مرحلة جديدة، من حيث نوعية الاحتجاج والمواجهات وتعامل مع أجهزة السلطات الأمريكية التي تحاول قمعهم باستمرار، وفي الجديد فقد بدأت مجموعة من الطلاب في جامعة برينستون الأمريكية السبت إضراباً عن الطعام تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 211.

ونقلت وكالة وفا عن أعضاء مخيم التضامن مع فلسطين بالجامعة قولهم في بيان “بدأنا إضراباً عن الطعام تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي المستمر”، مضيفين: إن قرار الإضراب يأتي رداً على رفض الإدارة الأمريكية تلبية مطالبنا، بسحب دعمها لـ “إسرائيل”.

في الأثناء كشفت وسائل إعلام أمريكية أن جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بالخضوع لبعض مطالب الطلبة المحتجين الداعمين لفلسطين بعد اعتصامات استمرت عدة أيام.

وأكدت قناة “CNN” الأمريكية أن جامعة كاليفورنيا “ريفرسايد” توصلت لاتفاق مع المحتجين لإنهاء اعتصامهم مساء اليوم السبت. وأوضحت القناة: “الاتفاق يتضمن تعهد إدارة الجامعة بالشفافية والإفصاح عن الاستثمارات وبرامج التعاون الأكاديمي مع الخارج”.

بينما أعلنت شبكة “NBC” الأمريكية أن جامعة “فيرمونت” ألغت خطابا للمندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة توماس جرينفيلد استجابة لمطالب الطلبة المحتجين.

إلى ذلك، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أن المجاعة الشاملة في شمال قطاع غزة تمتد نحو الجنوب.

وذكرت وكالة وفا أن ماكين أكدت في تقرير نشر على الموقع الرسمي للمنظمة أن أهالي القطاع يعانون من نقص حاد في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي بعد مرور سبعة أشهر من الحرب وفق ما وثق البرنامج على أرض الواقع.

وأعربت ماكين عن أملها بأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في إدخال المساعدات وإطعام أهالي القطاع ولا سيما في الشمال بطريقة أسرع.

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 32 شهيداً و41 جريحاً. وفي التفاصيل استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون ، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف.

كما قصف طيران الاحتلال منزلين في شارع الفالوجة في حي الجنينة شرق رفح ومخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وقالت الوزارة في بيان السبت: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 211 على القطاع ارتفع إلى 34654 شهيداً و77908 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني واعتقل آخرون السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال مدعومة بآليات وجرافات اقتحمت فجراً بلدة دير الغصون في طولكرم، وحاصرت منزلاً ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة المحيطة به قبل أن تستهدفه بوابل من الرصاص وقذائف الانيرغا، ثم قامت بهدمه.

وانتشلت جرافة الاحتلال جثمان شهيد من المنزل وقام جنوده برميه على الأرض ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليه، فيما جرفت آليات الاحتلال أشجاراً وأسوار المنازل المجاورة للمنزل المهدوم، ودمرت عدداً من السيارات والبنية التحتية في الطرقات المحاذية له وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة سبسطية في نابلس وقرية الزويدين جنوب الخليل.