المقاومة اللبنانية تستهدف جنود العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية

بيروت – سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعاً لجنود العدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ‌‏‌‌‌استهدف المقاومون فجر اليوم جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية”.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية، وحققت فيه إصابة مباشرة.