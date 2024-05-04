المقاومة اللبنانية تستهدف جنود العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية
بيروت – سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعاً لجنود العدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية.
وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدف المقاومون فجر اليوم جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية”.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية، وحققت فيه إصابة مباشرة.