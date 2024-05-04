النساء يعشن سنوات أطول من الرجال.. لكن بصحة سيئة!

كشف تحليل عالمي حديث عن فجوة صحية بين الجنسين نُشر في مجلة لانسيت للصحة العامة أنه على الرغم من أن النساء يعشن لفترة أطول من الرجال، إلا أنهن يعانين من مستويات أعلى من المرض والإعاقة طوال حياتهن. وتسلط الدراسة الضوء على التفاوتات المستمرة في النتائج الصحية بين الرجال والنساء، حيث تتأثر النساء بشكل غير متناسب بالحالات غير المميتة التي تؤدي إلى المرض والإعاقة، في حين يواجه الرجال معدلات أعلى من الحالات التي تسبب الوفاة المبكرة.

وفحص التحليل الذي أجراه باحثون من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بجامعة واشنطن بيانات من الأسباب الرئيسية للأمراض في العالم. ووجدت أن النساء يتأثرن بشكل خاص بمشاكل العضلات والعظام، ومشاكل الصحة العقلية، واضطرابات الصداع، التي تساهم في المرض والإعاقة طوال حياتهن. وفي المقابل، يتأثر الرجال أكثر بحالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي والكبد، وكوفيد-19 التي تؤدي إلى الوفاة المبكر.