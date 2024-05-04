“اليونيسكو” تمنح جائزتها للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون العدوان على غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، أنها منحت جائزتها العالمية لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون العدوان الإسرائيلي على غزة، التي دمرها الاحتلال منذ أكثر من 6 أشهر في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”.

رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين، ماوريسيو ويبل، قال: “في هذه الأوقات من الظلام والفوضى، نود أن نرسل رسالة تضامن واعتراف قوية للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في ظروف مأساوية، وتابع ويبل في بيان: “إن الإنسانية مدينة لهم بدين هائل، لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير”.

من جانبها، أكدت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة “اليونيسكو”، على “أهمية التعبئة الجماعية حتى يتمكن الصحفيون، في كل مكان في العالم، من مواصلة القيام بعملهم الأساسي في مجال المعلومات والتحقيق”.

ويأتي منح “جائزة اليونيسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة” للصحفيين الفلسطينيين، بالتزامن مع الاحتفال بــ “اليوم العالمي لحرية الصحافة”.

وسبق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أعلن عن استشهاد أكثر من 136 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مديناً استمرار استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية والإعلامية وقتلهم وإصابتهم وبتر أطرافهم عمداً وعن قصد “في رسالة واضحة لتخويفهم وتهديدهم بالقتل”.