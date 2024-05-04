انطلاقة جديدة لنادي شبيبة حمص بطموحات التتويج

دخل نادي شبيبة حمص في عهد جديد بعد أن تم تشكيل إدارته بكوادر رياضية حمصية استطاعت أن تحقق البطولات في ألعابها كلاعبين، وسارت على خط البطولة كمدربين، ومن المتوقع أن يدخل النادي الشبيبي الحمصي بعهدتهم عصر البطولات والمنافسة على ألقابها.

وتشكلت الإدارة الجديدة برئاسة المدرب الوطني إياد العلي الذي حقق لحمص العديد من البطولات بلعبة الحودو ، ومن عضوية تمام بسطاطي رئيس اللجنة الفنية الفرعية السابق للكرة الطائرة وبطلة الجمهورية بالجودو لسنوات عديدة رنا سلوم وشعيب الخضر الذي عمل أمين رابطة شبيبة وإداري بعدة أندية، والكابتن عبد السلام فرواتي الذي يحمل دبلوم تربية رياضية وعمل رئيساً لفنية كرة الطائرة.

رئيس النادي المكلف إياد العلي بيّن لـ”البعث” أن نادي الشبيبة في حمص تأسس في العام 1996 ويمارس العديد من الألعاب، معتبراً تكليفه مجددا لرئاسة النادي شرفاً كبيراً حيث سيعمل بشكل ممنهج لإحياء كل ألعابه التي يمارسها حالياً وهي “الجودو والجوجتسو والكاراتيه وقوة الرمي والفتنس والقوة البدنية والكرة الطائرة”.

وكشف العلي أن الإدارة فور تكليفها قامت بالتواصل مع مجموعة مدربين لألعاب متعددة وتم تكليفهم لتدريب ألعابهم في النادي، أما كرة القدم تمارس بالنادي حالياً دون المشاركة في دوريها، وفي حال تم تأمين داعم للعبة كرة السلة فستدرج قريباً ضمن ألعاب النادي، كما تسعى الإدارة لممارسة كرة القدم رسمياً من خلال فرق الإناث بعد دراسة وافية وضم مجموعة من اللاعبات للمشاركة في الدوري، موضحاً أن العمل مركز حالياً بشكل كبير على ألعاب الجودو والجوجتسو حيث شارك النادي

في بطولات الجمهورية محققاً نتائج متميزة.