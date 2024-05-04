بمشاركة الرفيق الأسد… بدء الاجتماع الموسّع للجنة المركزية لحزب البعث

بمشاركة الرفيق بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، بدأت اللجنة المركزية الموسعة أعمال اجتماعها في قصر المؤتمرات بدمشق، وعلى جدول أعمالها انتخاب أعضاء لجنة مركزية، وقيادة مركزية جديدة للحزب.

وخلال كلمته في الاجتماع تحدث الرفيق الأسد عن،

مفهوم علاقة الحزب بالسلطة، ومراجعة النظام الداخلي لحزب البعث، ودور اللجنة المركزية كعصبٍ رئيسي للحزب.

كما تحدث الرفيق الأمين العام، عن دور لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي، وعملية المحاسبة داخل الحزب، وعن أهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية، إضافةً إلى بناء مؤسسة الحزب.

كذلك تحدث الرفيق الأسد عن النهج الاشتراكي لحزب البعث بين الإيديولوجيا من جهة، وبين القواعد الاقتصادية من جهة أخرى.

يتبع…