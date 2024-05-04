سامر إسماعيل يكشف أسباب نجاح مسلسل بديعة

أكد الفنان سامر إسماعيل أن الفضل في نجاح مسلسل ” ولاد بديعة ” يعود إلى فريق العمل والمخرجة رشا شربتجي.

وأعرب إسماعيل عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي حظي بها مسلسل “ولاد بديعة” والذي يؤدي من خلاله شخصية ” شاهين عارف الدباغ” إلى جانب فادي صبيح يامن الحجلي سلافة معمار وإمارات رزق.

وقال إسماعيل: ” تابعنا ردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل الكبير من قبلهم في أكثر من بلد عربي”.

وتوجه إسماعيل بالشكر إلى متابعي العمل ولكل الآراء والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور الإيجابية والسلبية منها.

وتدور أحداث مسلسل ” ولاد بديعة” حول صراع بين أربعة إخوة ينشؤون في عائلة تعمل بصناعة الجلود والمدابغ، واستطاع حتى الآن أن يقدم جرعة من الإثارة والتشويق، وفق آراء المتابعين.