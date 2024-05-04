فلاحو طرطوس يتخوفون من تعفن القمح

طرطوس- دارين حسن

كشف رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش عن تخوف الفلاحين من العفن والرطوبة لسنابل القمح وذلك مع استمرار الحالة الجوية والأمطار التي تشهدها المحافظة، مشيراً إلى بدء الحصاد مبكراً ولا سيما في منطقتي الخرابة والمنطار، أما في منطقة الجرود فسنابل القمح تصبح على الأرض نتيجة الأمطار ما يؤثر على الحصاد، إذ يجد المزارعون في حصادها صعوبة كما في جرود الشيخ بدر وصافيتا والدريكيش، علماً أن الأمر مختلف في سهل عكار، والمناطق التي تعرضت للغمر نتيجة الأمطار الغزيرة في الفترة الماضية مما أثر على الإنتاجية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الأمطار لن تؤثر على الأشجار المثمرة كالزيتون والحمضيات والتفاح، كونها في حالة إزهار حالياً.

يذكر أن المساحات المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة تبلغ ١٥ ألف هكتاراً، في حين أن المساحات المزروعة بالشعير ٦٣١ هكتاراً، وأغلب تلك المساحات بعل، وتتركز في سهل عكار، كما توجد حيازات صغيرة ومتفرقة في مناطق بانياس وحريصون والجرود.