مبادرة فنيّة تزيينية تجميلية لمركز الفنون التشكيلية 

اللاذقية – مروان حويجة

توّج المشاركون في ورشة العمل الفنية التي نفّذها طلاب وأساتذة مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية ورشتهم بتزيين وتجميل جدران المركز، لتكون هذه المبادرة حصيلة عمل جماعي، ونتاج إبداعي تشاركي تكلّل بوحات فنية جمالية مستلهمة من طابع وخصوصية المدينة ومعالمها التراثية.

وأوضحت الفنانة التشكيلية إلهام نعسان آغا رئيسة مركز الفنون التشكيلية أنّ الرسومات واللوحات هي حصيلة ونتاج ورشة العمل الفنيّة التدريبية على مدى ثلاثة أيام متتالية بالتعاون مع مديرية ثقافة اللاذقية، وذلك ضمن الاحتفالات بأعياد نيسان المجيدة، وأن المبادرة استقطبت أكثر من ١٥ من طلبة وخريجي المركز بإشراف الأساتذة المتخصصين، بهدف تمكين المشاركين من إنجاز عمل جمالي في رحاب الأماكن العامة، بعيداً عن الصالات المغلقة بحيث تكون متاحة أمام الجمهور، وتجسيد البعد الجمالي الذي يغني الذائقة البصرية، ولتكون الرسومات بطاقة تعريف بالمركز الذي يعنى بتنمية وصقل المواهب الفنية الواعدة بغض النظر عن العمر أو التحصيل العلمي، ويقيم العديد من الأنشطة كورشات العمل التي تعطي الطالب الحافز والدافع لتقديم الأفضل.

ورأت آغا أن العمل المنجز يتماهى مع مسعى تشاركي لتجميل المركز ومحيطه من خلال ورشات تزيينية لإظهار جمالية المدينة والتعريف بالمقر الجديد للمركز، ولفتت إلى أنّ الرسم على الجدار يتيح للطلاب التعرف أكثر على تقتيات مختلفة وتبادل الأفكار كما يسهم في إثراء الذائقة البصرية بروافد جمالية إبداعية.

وعبر الطلبة المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بهذه المشاركة التي مكنّتهم من تقديم مهاراتهم مواهبهم بشكل مباشر أمام العامة والجمهور، بما يعزز الثقة بقدراتهم ومهاراتهم، ويساعدهم في صقل تجاربهم، ولفتوا إلى أن المبادرة لها قيمة معنوية واجتماعية تضاف إلى قيمتها الجمالية والفنية الإبداعية، ووصفوا فرحتهم بالكبيرة لأن الفعالية النوعية سمحت لهم وضع بصماتهم الفنية على سور المركز، وشجعت الناس ممن يمتلكون مواهب للمبادرة للتسجيل بالمركز وتطوير وصقل مواهيهم.