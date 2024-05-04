مشاركة خارجية أولى لمنتخب الجوجتسو

دمشق- سامر الخيّر

انطلقت أمس بطولة آسيا للجوجتسو لكافة الفئات العمرية وللجنسين التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي على مدى خمسة أيام، ويشارك فيها أكثر من 1500 لاعباً ولاعبةً يمثلون أكثر من 30 دولة من بينها منتخبنا الوطني.

وتفتتح البطولة منافساتها بفئة الكبار تليها منافسات فئتي الشباب والناشئين، وتتميّز هذه المشاركة كونها الأولى لهذه الرياضة خارجياً بعد تشكيل اتحاد الفنون القتالية، وأي ميدالية يحققها منتخبنا ستحسب لاتحاد الفنون القتالية كإنجاز جيد ضمن الظروف والإمكانات، رغم أن المهمة ستكون صعبة بوجود المنتخب الإماراتي الذي يسيطر على هذه اللعبة نتنيجة التطور والاهتمام الكبير فيها، حيث حقق المنتخب الإماراتي 16 ميدالية تشمل 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات في بطولة آسيا العام الماضي، ونحن لا نذكر هذه الأرقام إلّا للتأكيد على فكرة أن من أراد استطاع، فليس الدعم المادي وحده هو الذي يصنع الفارق وإنما التصميم والإرادة والشغف للعبة، وحقيقة لمسنا هذا الشي عند لاعبينا في معسكرهم الاستعدادي للبطولة حيث عسكروا في صالة المنتخبات الوطنية للفنون القتالية بمدينة الفيحاء الرياضية.

وحول التحضير للبطولة أوضح رئيس اللجنة العليا للعبة حازم رمضان أن الجوجتسو لعبة انتشرت في سورية منذ ثلاث سنوات، ووضع اتحاد الفنون خطة مدروسة من أجل النهوض باللعبة وتوسيع قاعدتها عن طريق تأهيل الكوادر في المرحلة الأولى ثم إقامة بطولة للجمهورية التي ورغم صغر أعمار اللاعبين شهدت منافسات قوية.

وتتألف بعثتنا من اللاعبين واللاعبات: سامح رمضان ومروة الشلبي وتامبي عمر وشام الماوردي، ومن عدنان المصري رئيساً للبعثة وحازم رمضان مدرباً للمنتخب.