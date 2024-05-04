مصر وإيران تؤكدان أهمية التضامن وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية

وصرح المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بين الوزيرين على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد حالياً في العاصمة الغامبية بانجول البحث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود التي تستهدف الوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.

وشدد الوزير شكري خلال اللقاء على أهمية المضي قدماً في تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز جهود إقامتها.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور بهدف معالجة كل الموضوعات والمسائل الثنائية سعياً نحو الوصول إلى تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.