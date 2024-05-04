مع لعبة الثعبان.. هاتف نوكيا القديم الصلب سيعود من جديد!

في محاولة للحنين إلى الماضي وجذب محبي التكنولوجيا القديمة، من المقرر أن تعيد شركة HMD Global تقديم هاتف Nokia 3210 الشهير. ويتميز هاتف 3210 الجديد بميزات مطورة مثل شاشة IPS أكبر واتصال Bluetooth ومنفذ USB-C ويهدف إلى دمج البساطة الماضي مع وسائل الراحة التكنولوجية اليوم.

يعود هاتف Nokia 3210 رمز تكنولوجيا الهاتف المحمول في أواخر التسعينيات من جديد بلمسة عصرية. من المقرر إطلاقه في 8 أيار ، يحتفظ النموذج المتجدد بالصورة الظلية المميزة للأصل ولكنه يتضمن العديد من التحسينات المعاصرة. قام المنفذ الفنلندي Gigantti بإدراج الهاتف لفترة وجيزة، وكشف عن خيارات باللونين السماوي والأصفر النابضين بالحياة، مما يشير إلى أسلوب مرح في تصميمه.

على عكس النسخة الأصلية التي تتميز بشاشة أحادية اللون ووظائف محدودة، فإن الإصدار الجديد سيحتوي على شاشة QVGA ويتضمن ميزات تستهدف مستخدمي الهواتف المحمولة اليوم، مثل الكاميرا الخلفية وفتحة بطاقة microSD. على الرغم من هذه الترقيات، يعد الهاتف باحترام جذوره من خلال “واجهة قديمة” وألعاب محملة مسبقًا مثل Snake، مما يضمن مزيجًا من الحنين إلى الماضي والحداثة.