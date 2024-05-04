مكافحة 13872 هكتار مرض الصدأ

دمشق – البعث

بين مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد أن حملات مكافحة حشرة السونة ومرض الصدأ على القمح مستمرة في المحافظات كافة.

وأشار محمد إلى أن المساحة الإجمالية المكافحة ضد حشرة السونة بلغت 24628 هكتار في جميع المحافظات، موزعة بين 4200 هكتار في ريف دمشق، و288 هكتار في درعا و200 هكتار في القنيطرة، و1400 هكتار في السويداء، و1100 هكتار في الغاب، و3867 هكتار في حمص، و6400 هكتار قي حماة، و45 هكتار في طرطوس، و40 هكتار في اللاذقية، و700 هكتار في حلب، و2088 هكتار في إدلب و2500 هكتار في دير الزور و1800 هكتار في الرقة لافتاً إلى أن المساحات المكافحة ضد مرض الصدأ 13872 هكتار منها 6957 هكتار في حمص و3000 هكتار حلب، و1500 هكتار في الحسكة، و1200 هكتار في الغاب و650 هكتار في حماة، والباقي موزعة في طرطوس واللاذقية وإدلب ودير الزور والرقة.