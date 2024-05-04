نادي خطاب يعترض على أحداث مباراة الشعلة ويطالب اتحاد الكرة بالعدالة

حماة – منير الأحمد

أرسلت إدارة نادي خطاب كتاب اعتراض لاتحاد الكرة مبرزة خلاله الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقهم أمام فريق الشعلة في المباراة المؤهلة للدوري الممتاز والتي أقيمت في محافظة درعا وانتهت بفوز المستضيف وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

رئيس نادي خطاب مصطفى الحرامي أكد لـ “البعث” أن ماجرى في ملعب درعا خلال مباراة الشعلة يدعو للتساؤل كيف تقام مباراة على ملعب لا يوجد فيه مقومات لإنهاء المبارة ووصولها إلى بر الأمان والمحافظة على الفريق المنافس وكادره الفني والإداري، مضيفاً: كيف يوافق طاقم الحكام ومراقب المباراة على إقامة المباراة بوجود أكثر من ألف مشجع داخل أرض الملعب وعلى بعد نصف متر من خطوط الملعب دون وجود أي حاجز لمنع تلك الجموع بالدخول إلى أرض الملعب والذين كانوا يشتمون اللاعبين والجهاز الإداري والفني فضلاً عن إطلاق تهديدات في حال فوزنا في اللقاء وكل ذلك على مسمع ومرأى طاقم الحكام بقيادة الحكم فراس الطويل وقد وعد مراقب المباراة بأنه سيقدم كل ما سمعه وشاهده بتقريره.

وأضاف رئيس النادي بأن الحكم أنهى المباراة بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بعد تسجيل الهدف الرابع ودخول الجمهور أرض الملعب مع العلم بأن هناك أكثر من ربع ساعة وقت بدل ضائع لأن المباراة توقفت بعد دخول الهدف الثالث أكثر من 16 دقيقة وتوقفات أُخرى خلال مجريات الشوط الثاني.

وطالبت إدارة النادي اتحاد الكرة باتخاذ خطوات عاجلة تحفظ حقوق الأندية وتحد من اللغط المتزايد حيال القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة مع إعادة المباراة على أرض محايدة، مؤكدة إذا لم يتم تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف سيتم تقديم اعتراض رسمي للاتحاد الآسيوي مع الانسحاب من الدوري والعودة إلى دوري الأحياء الشعبية.