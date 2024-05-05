الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد

دمشق-سانا

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً لهم ولأبناء سورية جميعاً دوام الصحة والسلام.

ونقل أمين عام رئاسة الجمهورية منصور عزام تهاني الرئيس الأسد إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر ولأبناء الطائفة الكريمة بالعيد المجيد.

وأعرب البطريرك يوحنا العاشر عن عميق شكره للرئيس الأسد على لفتته الكريمة بتقديم التهاني لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد، داعياً الله أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وقائدها.

كما نقل عزام تهاني الرئيس الأسد إلى قداسة البطريرك أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، ولأبناء الطائفة الكريمة بعيد الفصح المجيد.

من جهته عبر البطريرك أفرام الثاني عن تقديره العميق للفتة الكريمة للرئيس الأسد بمعايدة أبناء طائفة السريان الأرثوذكس بهذا العيد المجيد، متضرعاً إلى الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها، وأن يوفق الرئيس الأسد لما فيه خير الوطن وصالح الأمة.