الرفيق الأسد في ختام اجتماع اللجنة المركزية الموسع للحزب: “البعث” يجب أن يتصدى للجوانب الجدلية والفكرية في المجتمع

نأمل النجاح في معركة زرع الأمل في مقابل الوهم وفي مقابل الإحباط لكي نضيف لتاريخ حزبنا فصلاً جديداً مشرقاً

لا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين تسير الأمور عالمياً ولكن نحن لا نضيع وقتنا بالانتظار.. علينا أن نتحرك دائماً إلى الأمام

قصر المؤتمرات- البعث



توجه الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور بشار الأسد بالشكر للرفاق أعضاء القيادة المركزية التي انتهت مهامها، وذلك خلال كلمته في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب يوم أمس بعد انتخاب اللجنة والقيادة المركزية الجديدتان، مبيناً أن القيادة ورغم ظروف الحرب والحصار بذلت ما في وسعها، وعلى الرغم من صعوبة التعامل مع القضايا الحزبية والسياسية في حينها، ولم يقصروا بأداء واجباتهم بشكل كامل.

وتابع الرفيق الأمين العام: التبديل والتغيير هو سنة الحياة، وأنا متأكد من أنهم سيبقون حزبيين بالعمق والانتماء الحقيقي والصادق، وسيكونوا مستعدين في أي وقت من الأوقات لخدمة حزب البعث.

الإبقاء على الزخم

كما نوه الرفيق الأسد بأن الزخم الذي عشناه في الأشهر القليلة الماضية وبلغنا ذروته في هذا الاجتماع الراقي والحضاري والعصري، والذي كان حديث المجتمع السوري اليوم، وكان متابعاً من مختلف الشرائح سواءً البعثية، أم غيرها- هذا الزخم- يدفعنا للتفكير بشكل جدي بكيفية استمراريته، مبيناً أن المطلوب ليس أن نعيش أربعة أشهر من العمل والنشاط والحماس، وغداً الأحد تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً.

وقال الأمين العام: ربما لدى الكثير منكم الآن الشعور بأن من عُين في هذا المنصب سيستمر لسنوات، حتى وإن كنا لا نرضى عليه اليوم، أو لن نرضى عليه غداً، أو أنه لا أمل سوى بالانتظار حتى يكون هناك انتخابات حزبية أخرى ومؤتمر أو اجتماع موسع، أو مؤتمر للحزب، مضيفاً: إننا إذا فكرنا بما تحدثت به في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الموسع عن الأمور التنظيمية فاستطيع أن أقول، إن الأمر الآن أصبح بين أيدي القواعد الحزبية لأن هذا الموضوع موجود في النظام الداخلي، كما لفت إلى أن نجاحنا مرهون في إبقاء هذا الزخم يتعلق أولاً بقدرتنا كقيادة على إبقاء هذا النوع من الحوار والنشاطات مستمرة، وبشكل دوري، وبفترات غير متباعدة، وبقدرتكم كحزبيين بمختلف المستويات على تفعيل المؤتمرات.

وأكد الأمين العام أن تفعيل المؤتمرات لن يأتي من القيادات، بل من القواعد لأنها بحسب النظام الداخلي تستطيع أن تفرض القرار الذي تريده، وأن تسحب الثقة من أي عضو أو من أي قيادة تعتقد بأنها غير فاعلة، مبيناً أن هناك جزء سنحمله نحن، وخاصة في طرح المواضيع والعناوين التي تحدثت بها في كلمة الافتتاح، ولكن الباقي يتعلق بكم كأعضاء مؤتمر، وأعضاء لجنة مركزية وأعضاء اجتماع، وأعضاء في المؤتمرات بالمستويات المختلفة.

ولفت إلى أن أهم درس نتعلمه من هذا الحراك الذي استمر لأربعة أشهر ونيف هو أن أنجح الأعمال هي تلك التي تشارك فيها أوسع القواعد الحزبية، فكلما وسعنا المشاركة كلما كان الحدث أنجح، وكلما كان الحراك أكثر إنتاجيةً، ولذلك علينا أن نسعى دائماً لمشاركة القواعد الحزبية سواءً بالحوار أو بالعمل، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن نقول في نهاية هذا الاجتماع، إنه كان من الممكن أن تكون الأمور أفضل من خلال الإجراءات أو الأسماء، وهذا صحيح، فأي شيء جيد سيكون هناك ما هو أفضل منه.

الإصلاح المستمر

وتابع الرفيق الأسد: والسؤال ليس أن تكون النتائج جيدة، لكن المهم أننا تحركنا خطوة إلى الأمام لأن القضية نسبية، والأهم أن لا نبقى في نفس المكان، موضحاً أن أي من الرفاق الحزبيين والموجودين له الحق في القول، إن ما حصل لم يكن بمستوى الطموح، أو غير جيد “وفقاً لوجهة نظر ذلك الرفيق أو المدعو لحضور الاجتماع”، ومبيناً أن ذلك من حقه، ولكن يجب أن نتفق على شيء وحيد في أننا بدأنا هذا التحرك، ووضعنا القطار على السكة الصحيحة، ولا بد من الاستمرار بهذه الحركة إلى الأمام، فالحركة هي القادرة على أن تصحح لنا مسارنا، ولا يمكننا أن نصحح المسار من الوقوف، في المكان.

وأضاف الأمين العام: إن السلبيات التي ظهرت نستطيع أن نفترض بأنها هي الدروس والمؤشر الذي نستطيع أن ننطلق منه باتجاه الأفضل، فلولا ظهور السلبيات اليوم وفيما سبقها من انتخابات الفروع وانتخابات الشعب لكان من المستحيل أن نحدد كيف سنتجه بعملية الإصلاح، وكلما ظهرت سلبيات أكثر يجب أن نكون مرتاحين لها طالما أننا قررنا أن نصلحها، وبعد إصلاحها وتلافيها سيكون بالتأكيد سلبيات جديدة، وستتبعها عملية إصلاح أخرى، فالعملية مستمرة، وطالما أننا في حالة حركة فهذا يعني أننا في الاتجاه الصحيح.

تمثيل الشباب والمرأة

وقال الرفيق الأسد: إنه من النقاط التي يجب أن نتساءل عنها لاحقاً هو موضوع الشباب، فلدينا مشكلة في صفوف الحزب تتعلق بهم سواءً في هذه الانتخابات، أم في تواجدهم عموماً، منوهاً بأن هذه المشكلة عنوان أساسي يجب أن نفكر به، ونتحدث عنه لاحقاً ضمن الحوارات الحزبية، مضيفاً: إن تمثيل المرأة كان ضعيفاً جداً، لكن قمنا بتلافيه على صعيد التعيين في اللجنة المركزية، أو في القيادة المركزية، ونافياً أن يكون السبب في ذلك “التخلف” أو “عدم قبول المرأة”، بل المشكلة في أن النظام الذي وضعناه اليوم حر بشكل مطلق، فمن الصعب أن نحدد الشرائح أو العناصر الموجودة فيه، ولذلك فإن إصلاح هذا النظام هو الذي سيعيد الأمور إلى نصابها، فلا يمكننا بأي شكل أن نفترض أن الموجودون في هذه القاعة هم من الأوساط “المتخلفة أو المتزمتة”، فهذا كلام غير صحيح، ولذلك علينا أن نفكر جدياً بهذا النظام.

خلل نسب المحافظات

كذلك أشار الأمين العام إلى أن هناك خلل في توزيع النسب بين المحافظات، وربما هذا له علاقة بالحرب، وبموضوع تثبيت العضوية، كما أن هناك موضوع يتعلق بالمحافظين ورؤساء المنظمات فيما إذا كانوا يمثلون المحافظات التي ينتمون إليها، وعلى سبيل المثال إن كان شخص في محافظة غير محافظته بسبب ممارسته لمهامه في محافظة أخرى، فهذا يعني أنه من الصعب عليه أن يخوض الانتخابات في محافظته الأساسية، أما إذا خاض الانتخابات في محافظة غير محافظته فهو لا يمثل الأشخاص الموجودين فيها، وحتى لو قال البعض، إن الحزب دائرة واحدة.. هذا صحيح، ولكن إذا كان دائرة واحدة فلماذا يكون لدينا فروع وشعب تمثل المناطق الموجودة فيها.

تطوير النظام الداخلي

وبين الرفيق الأمين العام أن الجدل الذي حصل بالنسبة لموضوع النظام الانتخابي هو بحد ذاته جدل جيد، ويظهر حجم التفاصيل التي علينا أن ندخل بها لكي نصلح الإجراءات الحزبية، موضحاً أن على القيادة المركزية الجديدة أن تعمل على أولاً على تطوير النظام الداخلي، داعياً الرفاق الحضور إلى وضع جميع الطروح والمواضيع التي لديهم في سلة واحدة لكي نناقش النظام الداخلي للحزب، ومبيناً أن هناك نظام داخلي للجنة المركزية، وأحياناً هناك تداخل أو ربما تناقض بينه وبين النظام الداخلي للحزب، وهذا بحد بحاجة لإصلاح، بل ربما يقول البعض، إننا بحاجة لنظام داخلي واحد للحزب واللجنة المركزية وللجنة الرقابة والتفتيش الحزبية.. كل هذه نقاط تقنية من المكن أن تناقش لاحقاً، ولكن الأهم أن النظام الداخلي في الحزب هو أساس التطوير.

وفي الإطار ذاته نوه الأمين العام بموضوع دراسة التفرغ الحزبي وتحديد الأعداد المناسبة للقيام بالمهام، وهذا أيضاً يجب أن يكون من المهام الأولى للقيادة الجديدة، أما بالنسبة لتفعيل مؤتمرات الفروع فهو بين أيدي الرفاق أعضاء الاجتماع والرفاق الحزبيين خارج المؤتمر، ومن مسؤوليتهم ومسؤولية القيادة والأمين العام، ولكن من المهم أن يكون ضمن أنظمة داخلية واضحة، كما لفت إلى أن معالجة الخلل في تثبيت العضوية هو أيضاً شيء أساسي.

أفق عالمي ضبابي

وتابع الرفيق الأسد: من المهم أن نطلب من القيادة المركزية أن تضع في غضون بضعة أشهر تصوراً أو ورقة عمل، يتم عرضها على اللجنة المركزية- ولاحقاً أو بالتوازي- على الفروع والشعب من أجل أن يكون هناك نقاش حزبي واسع، ونأخذ تغذية راجعة من المستويات الأدنى لكي نبني عليها القرارات في القيادة، مبيناً أن المرحلة القادمة التي نقبل عليها الآن هي مرحلة معقدة جداً بكل الجوانب ليس في سورية، وإنما في الإقليم والمنطقة والعالم بأسره، ولا أحد يستطيع، سواءً كان “محللاً سياسياً أم خبيراً استراتيجياً” ولا أي كانت تسميته، أن يعرف إلى أين تسير الأمور، ولكن مع ذلك نحن لا نضيع وقتاً بالانتظار لكي نقول ما الذي سيحصل؟، بل علينا أن نتحرك دائماً إلى الأمام دائماً، ولا يوجد شيء مستحيل على الإطلاق، فالمهم أن لا نقبع في حالة الانتظار لأننا إذا بقينا على الهامش فسيأتي من يملئ هذا الفراغ في مجمعاتنا، وفي المجتمع السوري تحديداً، ولذلك يجب أن ننطلق بأقصى سرعة في النقاط التي تحدثت عنها.

كما شدّد الرفيق الأسد على أن واجب “البعث” في هذه المرحلة أولاً أن يضع أفكاراً ورؤىً جامعة لكافة المكونات الوطنية من أعراق وأديان وتيارات فكرية وتيارات سياسية.. رؤىً وأفكار تعبّر عن تطلعات كافة الشرائح السورية، الشرائح الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وغيرها، مجدداً التأكيد بأنه مهما بلغت الحالة من التعقيد فذلك ممكن عندما يكون لدينا الرغبة والإرادة، والتنظيم العالي والمجهود الفكري الضروري لأنه من دون فكر لا نستطيع أن نقنع الآخرين بوزن المؤسسة الهامة جداً في تاريخ سورية ليس لأنها قديمة، وليس لأنها حاكمة، ولكن لأنها كما قلت سابقاً، هي لا تنطلق من نظرية، وإنما تنطلق من انتماء، فأي حزب آخر إن لم يكن قومياً أو دينياً فعلى ماذا سيستند؟.. لا يمكنه الاستناد.. هل سيخترع نظرية.. النظرية ليس لها قيمة.

ونوه الأمين العام بأننا نستند إلى انتماء طبيعي موجود في المجتمع، وقد يكون هناك الكثير من الأشخاص القوميون ولكنهم غير بعثيين.. هذا هو الانتماء الطبيعي، حتى رأينا بكأس العالم في قطر كيف تفاعل الناس مع القضية الفلسطينية، وفي حينها لم يكن العدوان الإسرائيلي على غزة قد بدأ بعد، فالموضوع العروبي والانتماء العروبي موجود بقوة في الشارع العربي ولم يتغير كما يحاول البعض أن يسوّق.

ضرورة مواكبة الحراكات

ولفت الرفيق الأمين العام إلى نقطة في أن الحزب لم يكن جزءاً من الحراك الاجتماعي والثقافي المتسارع في سورية، بل كنا نتصرف كحزب وكأننا سلطة تنفيذية بالشكل الرسمي أو الجامد، بينما المجتمع في حالة حراك مستمر، وخاصةً في ظل وجود وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع الانفتاح العالمي الموجود، ووجود طروح جديدة بصورة دائمة، وهي بالطبع جيدة لأنها تخلق تفكيراً لدى المجتمع، ولكنها بحاجة لوعي، وخاصةً عندما يكون هناك تدخل أو دخول على الحوار من الجهات المعادية، حيث تتحول الأفكار والطروح الجدلية إلى مادة للانقسام الاجتماعي، مضيفاً: ما نلاحظه أن “البعث” ليس جزء من هذا الحراك، مطالباً بالدخول فيها وتعريف المصطلحات بالشكل الذي نعتقد بأنه يوحد المجتمع.

وتابع الرفيق الأسد: عندما كان هناك حديث عن الأخلاق والدين على سبيل المثال، وذهبت إلى جامع العثمان عام 2020، وتحدثت عن موضوع الدين والأخلاق، والعلمانية والدولة، كانت الطروح جدلية، ولكنني تحدثت بصفتي التنفيذية، لافتاً إلى أنه من الضروري جداً أن يكون حزب البعث هو الذي يتصدى لهذه الجوانب الجدلية والفكرية في المجتمع، مؤكداً أنه لدينا القدرة أن نكون السباقين ، وأن تكون وجهة نظرنا هي السائدة في المجتمع، وبسهولة لأنه ليس لدينا مشكلة ولدينا القدرة على ذلك.. فالأخلاق والدين.. الأخلاق والوطنية.. الدين والتطرف.. الدين والوطنية.. الدين والعلمانية.. العروبة والإسلام والمسيحية.. الهوية والوطنية، وغيرها من الطروح المختلفة التي تطرح بشكل مستمر.

لدينا القدرة

من جهةٍ ثانية، بين الأمين العام أننا أمام مرحلة يجب أن ننطلق فيها بثقة، وبقوة وأنتم تمكنتم في هذه الأشهر مع بقية الرفاق المشاركين في تلك الانتخابات من تقديم صورة متميزة عن حزبنا.. متميزة، وراقية وحضارية، وتفاعل المجتمع معها تجاوز الساحة الحزبية، إلى الساحة الوطنية بشكل عام، كما أثبتم أن “البعث” يمتلك طاقة كبيرة جداً، وفُعلت بإرادة الحزبين، ولم تفعّل بأي إرادة أخرى، وقد لمس ذلك الجميع، وعلينا أن لا نسمح لتلك الطاقة بالتخامل، موضحاً أن ما قمنا به جميعاً في هذه المرحلة يجعلنا نكون متأكدين وواثقين من قدرتنا على النهوض والانطلاق كحزبيين، وما نحتاجه هو أن نزيد من الإرادة والتحدي، ويجب أن نقوم بذلك وكلنا فخر واعتزاز بماضي حزبنا وتاريخه وإنجازاته، وأن نكون واثقين بمستقبله أيضاً.

وختم الأمين العام كلمته بالتمني للرفاق أعضاء القيادة المركزية الجديدة كل التوفيق في القيام بمسؤولياتهم الجسام، كما تمنى النجاح للجميع في معركة زرع الأمل في مقابل الوهم، والأمل في مقابل الإحباط لكي نضيف لتاريخ حزبنا فصلاً جديداً مشرقاً تذكره الأجيال القادمة.