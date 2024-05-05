بأجواء من الحزن الطوائف المسيحية في غزة تحيي عيد الفصح

ونقلت وكالة وفا عن رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الكنائس في غزة عماد الصايغ الذي نزح إلى كنيسة الروم الأرثوذكس شرق مدينة غزة بحثاً عن الأمان قوله: “إن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال جعلت مراسم العيد هذا العام تختلف عن باقي الأعوام السابقة، فلا مظاهر فرح وابتهاج في الكنيسة”.

وأضاف: “الحزن يخيم على الأجواء داخل الكنيسة، كما الحال خارجها فلا مجال للفرح والاحتفال، في ظل الدمار الهائل والقصف المتواصل وسقوط الضحايا”.

وخلال العدوان تضررت ثلاث كنائس بشكل كبير في قطاع غزة، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة.