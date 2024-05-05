سورية تشارك بمؤتمر بغداد للطب البيطري الدولي

دمشق- بسام عمار

تشارك سورية بأعمال مؤتمر بغداد الدولي للطب البيطري الذي يعقد بالعاصمة العراقية بمشاركة العديد من الدول والمنظمات والأخصائيين.

نقيب الأطباء البطريين الدكتور إياد سويدان أكد على أهمية وعمق علاقات الأخوة والروابط الاجتماعية التي تربط سورية والعراق، والتي تتطور بشكل متسارع تلبية لرغبة الشعبين وقيادة البلدين، مقدماً الشكر والتقدير للشعب العراقي لمواقفه الأخوية خلال الحرب الإرهابية والكارثة الزلزالية والتي حملت في مضمونها أصدق المشاعر.

وأضاف: من المهم جداً أن تشارك النقابة أعمال هذا المؤتمر الهام والمخصصة للتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمع كونه من أهم العنواين التي تعمل عليها الدول والمنظمات الأممية المعنية، بحيث يكون هناك عملية تنمية مستدامة للموارد لمختلف القطاعات خلال الأعوام القادمة، وعدم استغلال الموارد بشكل سريع لتحقيق تنمية آنية تترك فيما بعد آثار سلبية تحصدها الأجيال القادمة، وهذه التنمية يجب أن تكون مقرونة بنتائج إيجابية على السلامة العامة للمجتمع

ولفت إلى أن موضوع التنمية وآثارها المجتمعية يجب أن يكون ضمن اهتماماتنا كنقابات مهنية لها دور كبير في عملية التنمية، وخاصةً أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات الاقتصادية التي لها دور في الناتج المحلي الاقتصادي نظراً لفرص العمل التي يؤمنها والسلع الغذائية التي يوفرها، كما أن تطوير هذا القطاع مرتبط بسياسات اقتصادية جزء منها مخصص لتطوير القطاع الثروة وتأمين مستلزماته.. هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهو مرتبط بدورها كونها تمتلك الكفاءات والخبرات التي تساعد في تطوير القطاع والحفاظ عليه وعلى الصحة العامة وسلامة المجتمع وخلوه من الأوبئة والأمراض المشتركة، ولاسيما أننا نشهد اليوم حالات مرضية جديدة تحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجتها.

وذكر الدكتور سويدان أن لنقابات الأطباء البيطريين دور كبير في تطوير مهنة الطب البيطري والعلوم البيطرية من خلال تطوير المناهج بشكل مستمر وتضمينها خلاصة الجوانب العملية وتأمين المخابر التدريبية وإقامة المؤتمرات العلمية الطبية التخصصية والاهتمام بالبحث العلمي وإصدار المجلات والكتب بالتعاون مع الجهات المعنية ليكون البيطري على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في مجال اختصاصه، وعند القيام بهذه الأعمال تكون النقابات البيطرية والعلوم البيطرية قد سُخرت لخدمة التنمية الإقتصادية.

وأكد استعداد النقابة لتقديم كل الدعم والعون والتعاون مع النقابات لخدمة العمل النقابي وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.