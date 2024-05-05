عمار عيسى: أكتب القصيدة العمودية وأرى فيها غاية الحداثة

طرطوس ـ هويدا محمد مصطفى

يكتب الشاعر عمار عيسى قصيدته، فتبدو الشاعرية دهشة تقبض على اللحظات الهاربة، ويتقن فنّ الحرف والنظم، وتأخذه البحور والقوافي ليبني لغته المتينة بلغة فنية متقنة من خلال تدفق الصور ورشاقتها ليسكب أريجها على المتلقي، ويحاول من خلال قصيدته طرح قضايا وجدانية ووطنية وإنسانية ليجعل من شاعريته رسالة للقارىء.

وفي حوارنا هذا، يأخذنا عيسى إلى عالمه الإبداعي، يقول: “بدأت في سن مبكر نسبياً، وكانت علاقتي مع الشعر تتشكل وترتسم على ملامح قلمي، وكنت يومها أعرف أن عليّ التفريق بين قوانين الشعر وقوانين الكلمة لجهة الموضع والمكان والزمان على اعتبار أن الشاعرية موجودة، لكن تأطيرها في سياق الكلمة لم يكن كما يجب، ومع مرور القلب في مراحل القصيدة بدأ التآخي بينهما وصار للقصيدة التي أكتبها شكل وروح ومن ثم صار لها رسالة ولابد من تأكيد أن هذا لم يكن ليحدث لولا وجود سادة متقادمين تتلمذنا على أقلامهم، ولهم علينا حق الوفاء”.

وهناك علاقة تربطه بالقصيدة يبينها بقوله: “القصيدة بالنسبة إلي هي سيرة ذاتية متكاملة تشبه في تكوينها قصة الحياة مع بعض الاختلاف، وأذكر أنني فيما مضى نظمت قصيدة جميلة وعرضتها على أستاذ لي فأعجبته، لكن طلب مني حذف كلمة على اعتبار أنها لم تجر على لسان العرب فشكرت له الملاحظة وقدرت له بعد النظر وأمانته وغيرته على اللغة، لكن لم أحذف الكلمة من القصيدة، وعندما سألني عن سبب تجاهل التصحيح قلت له إنني أشبه كلمات هذه القصيدة بأولادي، وإذا شاء القدر أن تكون إحدى بناتي مريضة قليلاً ألا يستحق هذا مني أن أحبها أكثر؟ وعندما سألقي قصيدتي على مسامعكم سترون هذه الكلمة وسأشير لكم إليها وسأطلب منكم أن تركزوا على جمالها، وعوداً على بدء تطور القصيدة يشبه الخلق تماماً مع بعض الاختلافات كأن تكون القصيدة هي البذرة، وأنا الفلاح وأنا الرحم الذي يحتضنها، وأنا من سيولدها ومخاضها في الرأس، وعندما تولد القصيدة أشعر أنني أنا ابنها.

يستذكر عيسى شعر المناسبات، فيقول: “أنا أكتب الشعر منذ زمن ليس بالقلليل قياساً على عمري، وقد شاركت أهلي ورفاقي في المدرسة والجامعة عندما كنت هناك أفراح وطني وانتصاراته ولي في حب دمشق حكايات ليس لها مدى، وقد أفرغت عشقي هذا في المراكز الثقافيه أمام طلاب الكلمة وهو يعدّ القصيدة حالة ذاتية تعبر عن همومه الشخصية، وللتوضيح قليلاً إذا ما تجلى لنا الجمال بفتاة عشرينية، وكنا عصبة فيها الشاعر والرسام والموسيقي والفارس، كل منا سيستخدم وسيلته لوصف هذا الجمال، وتالياً تختلف الأدوات، وكل سيبرع في الوصف”.

ويضيف: “أكتب القصيدة العمودية، لكن هذا لم يخرج عن إطار الحداثة التي يقول بها النقاد في يومنا هذا، فأنا أرى فيها غاية الحداثة، وأما القصيدة التي يقصد بها الحديثة، فأنا لا أراها كذلك على الرغم من كوني من محبيها وعشاقها، لكن لم أسلك سبيلها يوماً، وهنا يجب التصحيح، القصيدة المحكية أقدم من القصيدة المقفاة بآلاف السنين، وليس لنا أن نرميها بحجة أننا نعتمد المدرسة الكلاسيكية في الشعر، باختصار.. أرى أن هناك شعر جيد أو لا شعر، ولا أفرق في الشعر بين الحديث والعمودي.. نحن أبناء تاريخ ضارب في القدم وقد تشكلت هذه الأجناس مع تفاصيل مسيرتنا صعوداً أو نزولاً فكان الأدب الملحمي مرافقاً، كذلك الشعر الغنائي الذي كان يسمى الشاعر فيه خنذيداً أي شاعراً مفلقاً يحسن مع الوصف الصوت، ولعله الأقرب إلى الملتقى مع الأدب الملحمي”.

ويتابع: “الأسلوب الشعري يمكن أن يتطور، ولا يتغير بل يتطور وتتطور نظرتي للقصيدة كلما قرأتها على مسامع الآخرين، وأرى ملامحها في عيونهم فأكبر وتكبر قصيدتي”.