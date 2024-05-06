الأشهر القادمة ستشهد إدخال العديد من المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة

حمص- البعث أون لاين

أشار المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء أن الكثير من مشاريع الطاقات المتجددة تمت بفضل التشريعات والتسهيلات لدعم هذه المشاريع لرفد الشبكة الكهربائية، وأنه من عوامل نجاح هذه المشاريع وجود خبرات وطنية وفعاليات اقتصادية متمسكة بدعم اقتصاد بلادها وتجاوزت كل الصعوبات، حيث وصلت كميات المشاريع المنفذة عبر الطاقات المتجددة إلى نحو 90 ميغا واط تم ربطها بالشبكة الكهربائية كعامل مهم بدعم الاقتصاد الوطني، وسيتم بالأشهر القادمة إدخال العديد من المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة.

وتابع الوزير: إن عام 2024 هو عام الطاقات المتجددة، وستسهم هذه المشاريع بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، ووزارة الكهرباء تقدم كل التسهيلات اللازمة لدعم هذه المشاريع.

بدوره أشار الدكتور وائل منصور مدير عام الشركة المنفذة لمشروعات الأنوار للطاقة الكهروشمسية في المنطقة الصناعية بحسياء، إلى أنه حالياً وكمرحلة ثانية من المشروع تم إدخال 10 ميغا واط، والمرحلة الثالثة بالأول من آب، موضحاً أن المشروع تم بخبرات وطنية بدءاً من التصميم بأيدي مهندسين وفنيين سوريين، حيث تم تصنيع الهياكل المعدنية والغلفنة لها في سورية.

يذكر أن مساحة المشروع الكامل 800 دونم وعدد الألواح المركبة 110 آلاف لوح، صنعت بمعايير عالمية، حيث يتجاوز عمرها الافتراضي الـ 25 عاماً.