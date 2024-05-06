البرلمان العربي ومؤتمر القمة الإسلامي يدعوان إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

وفي سياقٍ متصل، دعا مؤتمر القمة الإسلامي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في بانجول عاصمة غامبيا نقلته وكالة وفا، ضرورة مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من ستة أشهر دون هوادة أو مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.

ودعا البيان دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وبذل كل الجهود لتعجيل وصول كل المساعدات الإنسانية للقطاع ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

وأكد البيان دعم دول المؤتمر الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنهاء احتلالها غير المشروع وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية القدس الشريف من محاولات التهويد التي ينتهجها المحتل الإسرائيلي، وكذلك من انتهاكات حرمة الحرم القدسي ومكانته.