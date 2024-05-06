الرئيس الصيني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعميق التعاون الاقتصادي

باريس-سانا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الاتحاد الأوروبي ودوله إلى تعميق التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة لهما.

ونقل التلفزيون الصيني عن جين بينغ قوله في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في باريس: “يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي التمسك بثبات بموقف الشراكة، وقوة الحوار والتعاون، وتعميق التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الثقة المتبادلة”.

وشدد جين بينغ على أنه يتعين على بكين وبروكسل تعزيز التطوير المستقر والصحي للعلاقات، والمساهمة بشكل مستمر في السلام والتنمية العالميين.

ووصل الرئيس الصيني إلى باريس في زيارة دولة وهذه هي رحلته الأولى إلى فرنسا منذ خمس سنوات.

وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من الـ 5 إلى الـ 10من أيار، سيقوم الرئيس الصيني أيضا بزيارة صربيا وهنغاريا.