السيرة الذاتية للرفاق أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي

السيرة الذاتية للرفاق أعضاء القيادة المركزية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي

الرفيق د. عزت عربي كاتبي

مواليد دمشق 1968

دكتوراه في علم النفس – جامعة دمشق

إجازة في التربية وأستاذ في جامعة دمشق

رئيس منظمة طلائع البعث من 2009 وحتى تاريخه

عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي 2005 – 2009

عضو المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي

عضو قيادة فرع جامعة دمشق للحزب 2000 – 2005

عضو مجلس الشعب ثلاثة أدوار (الدور التشريعي الأول والثاني والثالث) وحتى تاريخه.

الرفيق صفوان أبو سعدى

مواليد السويداء عام 1972

اجازة في الحقوق – جامعة دمشق

رئيس مجلس مدينة السويداء في الفترة بين 2003 و2010

محافظا لمحافظة إدلب

محافظا لمحافظة طرطوس

محافظا لمحافظة ريف دمشق

الرفيق محمود قاسم زنبوعه

مواليد درعا 1956

بكالوريوس اقتصاد من جامعة دمشق 1981

دكتوراه في الاقتصاد من أكاديمية العلوم السوفيتية 1991

أستاذ في جامعة دمشق

رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق

رئيس مجلس إدارات (السورية للطيران – الطيران المدني – السورية العراقية للنقل البري – مؤسسة البريد – مؤسسة الصناعات الغذائية)

عضو المؤتمر القطري العاشر

محافظا لمحافظة حماة حتى تاريخه

الرفيق إبراهيم محمد الحديد

مواليد حمص 1956

إجازة في الطب – جامعة حلب 1980

اختصاص الجراحة البولية – كلية الطب – مشفى حلب الجامعي1985

إيفاد إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) 1986

دبلوم اختصاص الجراحة البولية – جامعة لندن 1989

شهادة الزمالة للكلية الملكية البريطانية frcs

رئيس شعبتي الإسعاف والجراحة البولية

مدير عام مشفى الكندي 2018-2022

مدير عام مشفى حلب الجامعي 2012-2018

عميد كلية الطب – جامعة حلب 2013-2017

أمين فرع الحزب في جامعة حلب 2018 – حتى تاريخه

الرفيق فاضل مصطفى نجار

مواليد حلب 1963

اجازة في الحقوق – جامعة حلب

أستاذ محام

قاضٍ اعتبارا من العام 1995

أمين فرقة القضاة بحلب

عضو قيادة شعبة الموظفين بين عامي 2003 و 2004

امين شعبة الموظفين بحلب من عام 2004 ولغاية 2005

عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية من عام 2005 ولغاية 2016

المحامي العام الأول بحلب عام 2016

أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب من العام 2016 ولغاية العام 2020

محافظ دير الزور منذ تاريخ 27/10/2020 وحتى الآن

عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اعتبارا من العام 2017

الرفيق أيمن عبد الناصر بن علي الدقاق

مواليد حماة١٩٦٦

إجازة في الحقوق – جامعة حلب

أستاذ محام

قاضي صلح مدني أول في عدلية حماة

مستشار لدى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحماة

محامٍ عام في حماة

عضو في مجلس مدينة حماة

عضو قيادة شعبة المدينة الأولى لحزب البعث في حماة

رئيس محكمة الاستئناف المدنية والجمركية بحماة

الرفيق د. طه الخليفة

مواليد دير الزور 1958

إجازة في العلوم الزراعية – كلية الزراعة الثانية – جامعة حلب

دكتوراه في العلوم الزراعية- اختصاص محاصيل حقلية من المعهد العالي لزراعة وتربية النبات في الاتحاد السوفيتي سابقا عام 1990

رئيس جامعة الفرات

عضو مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني والثالث

عضو المؤتمر القطري العاشر للحزب

أمين فرع الحزب في دير الزور 2008 – 2012

الرفيق سمير بهجت خضر

مواليد طرطوس 1964

إجازة في الهندسة الكهربائية – جامعة تشرين

مدير الرقابة الداخلية في مجلس مدينة طرطوس

عضو مجلس محافظة طرطوس

عضو المكتب التنفيذي لغرفة زراعة طرطوس

رئيس نادي الساحل الرياضي

عضو قيادة فرع طرطوس للحزب

الرفيق فاضل محمد ورده

مواليد حماة ١٩٧٧

اجازة في الحقوق – جامعة دمشق

دبلوم في إدارة الأعمال من بريطانيا

محام أستاذ

محامي إدارة قضايا الدولة

عضو مجلس الشعب الدور التشريعي الأول والثاني والثالث

عضو اللجنة المركزية للحزب ٢٠١٧

الرفيق اللواء المتقاعد ياسر مهنا شاهين

مواليد اللاذقية ١٩٦٠

إجازة في العلوم العسكرية – اختصاص دفاع جوي

شهادة قيادة وأركان من الأكاديمية العسكرية العليا ٢٠٠٢

شهادة حرب عليا دفاع وطني من الأكاديمية الملكية الأردنية البريطانية لعام ٢٠١٠

ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية من جامعة مؤتة

مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة

مدير نادي الجيش الرياضي المركزي

أمين فرقة، وعضو قيادة شعبة في فرع الاِعداد العقائدي

الرفيقة جمانة محمد مأمون النوري

مواليد دمشق 1969

إجازة في الاقتصاد – جامعة دمشق

معهد متوسط إحصائي

شهادة محكم معتمد في حسم المنازعات للاستثمار وإعادة الإعمار في سورية

عضو مجلس محافظة دمشق من 2011 وحتى تاريخه وعضو مكتب تنفيذي سابق