السيرة الذاتية للرفاق أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي
السيرة الذاتية للرفاق أعضاء القيادة المركزية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي
الرفيق د. عزت عربي كاتبي
مواليد دمشق 1968
دكتوراه في علم النفس – جامعة دمشق
إجازة في التربية وأستاذ في جامعة دمشق
رئيس منظمة طلائع البعث من 2009 وحتى تاريخه
عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي 2005 – 2009
عضو المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي
عضو قيادة فرع جامعة دمشق للحزب 2000 – 2005
عضو مجلس الشعب ثلاثة أدوار (الدور التشريعي الأول والثاني والثالث) وحتى تاريخه.
الرفيق صفوان أبو سعدى
مواليد السويداء عام 1972
اجازة في الحقوق – جامعة دمشق
رئيس مجلس مدينة السويداء في الفترة بين 2003 و2010
محافظا لمحافظة إدلب
محافظا لمحافظة طرطوس
محافظا لمحافظة ريف دمشق
الرفيق محمود قاسم زنبوعه
مواليد درعا 1956
بكالوريوس اقتصاد من جامعة دمشق 1981
دكتوراه في الاقتصاد من أكاديمية العلوم السوفيتية 1991
أستاذ في جامعة دمشق
رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق
رئيس مجلس إدارات (السورية للطيران – الطيران المدني – السورية العراقية للنقل البري – مؤسسة البريد – مؤسسة الصناعات الغذائية)
عضو المؤتمر القطري العاشر
محافظا لمحافظة حماة حتى تاريخه
الرفيق إبراهيم محمد الحديد
مواليد حمص 1956
إجازة في الطب – جامعة حلب 1980
اختصاص الجراحة البولية – كلية الطب – مشفى حلب الجامعي1985
إيفاد إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) 1986
دبلوم اختصاص الجراحة البولية – جامعة لندن 1989
شهادة الزمالة للكلية الملكية البريطانية frcs
رئيس شعبتي الإسعاف والجراحة البولية
مدير عام مشفى الكندي 2018-2022
مدير عام مشفى حلب الجامعي 2012-2018
عميد كلية الطب – جامعة حلب 2013-2017
أمين فرع الحزب في جامعة حلب 2018 – حتى تاريخه
الرفيق فاضل مصطفى نجار
مواليد حلب 1963
اجازة في الحقوق – جامعة حلب
أستاذ محام
قاضٍ اعتبارا من العام 1995
أمين فرقة القضاة بحلب
عضو قيادة شعبة الموظفين بين عامي 2003 و 2004
امين شعبة الموظفين بحلب من عام 2004 ولغاية 2005
عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية من عام 2005 ولغاية 2016
المحامي العام الأول بحلب عام 2016
أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب من العام 2016 ولغاية العام 2020
محافظ دير الزور منذ تاريخ 27/10/2020 وحتى الآن
عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اعتبارا من العام 2017
الرفيق أيمن عبد الناصر بن علي الدقاق
مواليد حماة١٩٦٦
إجازة في الحقوق – جامعة حلب
أستاذ محام
قاضي صلح مدني أول في عدلية حماة
مستشار لدى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحماة
محامٍ عام في حماة
عضو في مجلس مدينة حماة
عضو قيادة شعبة المدينة الأولى لحزب البعث في حماة
رئيس محكمة الاستئناف المدنية والجمركية بحماة
الرفيق د. طه الخليفة
مواليد دير الزور 1958
إجازة في العلوم الزراعية – كلية الزراعة الثانية – جامعة حلب
دكتوراه في العلوم الزراعية- اختصاص محاصيل حقلية من المعهد العالي لزراعة وتربية النبات في الاتحاد السوفيتي سابقا عام 1990
رئيس جامعة الفرات
عضو مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني والثالث
عضو المؤتمر القطري العاشر للحزب
أمين فرع الحزب في دير الزور 2008 – 2012
الرفيق سمير بهجت خضر
مواليد طرطوس 1964
إجازة في الهندسة الكهربائية – جامعة تشرين
مدير الرقابة الداخلية في مجلس مدينة طرطوس
عضو مجلس محافظة طرطوس
عضو المكتب التنفيذي لغرفة زراعة طرطوس
رئيس نادي الساحل الرياضي
عضو قيادة فرع طرطوس للحزب
الرفيق فاضل محمد ورده
مواليد حماة ١٩٧٧
اجازة في الحقوق – جامعة دمشق
دبلوم في إدارة الأعمال من بريطانيا
محام أستاذ
محامي إدارة قضايا الدولة
عضو مجلس الشعب الدور التشريعي الأول والثاني والثالث
عضو اللجنة المركزية للحزب ٢٠١٧
الرفيق اللواء المتقاعد ياسر مهنا شاهين
مواليد اللاذقية ١٩٦٠
إجازة في العلوم العسكرية – اختصاص دفاع جوي
شهادة قيادة وأركان من الأكاديمية العسكرية العليا ٢٠٠٢
شهادة حرب عليا دفاع وطني من الأكاديمية الملكية الأردنية البريطانية لعام ٢٠١٠
ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية من جامعة مؤتة
مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة
مدير نادي الجيش الرياضي المركزي
أمين فرقة، وعضو قيادة شعبة في فرع الاِعداد العقائدي
الرفيقة جمانة محمد مأمون النوري
مواليد دمشق 1969
إجازة في الاقتصاد – جامعة دمشق
معهد متوسط إحصائي
شهادة محكم معتمد في حسم المنازعات للاستثمار وإعادة الإعمار في سورية
عضو مجلس محافظة دمشق من 2011 وحتى تاريخه وعضو مكتب تنفيذي سابق