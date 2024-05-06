الوحدة بطلاً لدوري الناشئين بكرة الطائرة

توج فريق الوحدة للناشئين ببطولة دوري كرة الطائرة بفوزه على فريق سلمية في المباراة الفاصلة بثلاثة أشواط مقابل شوط، وسبق للوحدة أن خسر المباراة الأولى بثلاثة أشواط لشوط في حماة، وفي المباراة الثانية التي أقيمت في دمشق فاز الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة.

المباراة الفاصلة استضافتها صالة دير عطية بحضور جماهيري مقبول، نجح خلالها ناشئو الوحدة من التفوق فيها وقدموا أداء عالياً، وعرفوا كيف يسجلون النقاط بالارسالات الساحقة، وعمدوا على ايغقاف القوة الضاربة عند لاعبي سلمية عن طريق حائط الصد الناجح، وتميز بشكل لافت طارق خلف، أما السلمية ورغم أنه كان من أميز الفرق المحلية وضم خامات مميزة لكنه افتقد التنظيم داخل الملعب، وظهر على لاعبيه الإرهاق البدني فكانت خسارته للقب.

عضو إدارة نادي الوحدة بلال كوران أكد ل”البعث” أن فريقه استحق الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق بسبب التناغم بين اللاعبين، وهذا يعود للجهود الكبيرة التي بذلها الكادر التدريبي ، مضيفاً يعتبر هؤلاء اللاعبين النواة الحقيقة لفريق الرجال في المستقبل خاصة وأن اللعبة بالنادي عادت من جديد بعدما تم إلغائها فيما مضى، ونحن مصممون على تأهيل كافة فرق النادي، والمنافسة على كافة ألقاب الدوري لكرة الطائرة القادمة.

وأوضح كوران أن منافسات الدوري كانت جيدة، أما المستوى الفني فكان مقبولاً ، كما ظهرت بعض الخامات الواعدة وينتظرها مستقبل إن تم الاعتناء فيها من قبل اتحاد اللعبة، مبيناً أن هذه الفئة ينتظرها استحقاق هام وهي المشاركة في البطولة العربية المقبلة والأمل دعوة اللاعبين المميزين للمنتخب الوطني مع الاهتمام بالقواعد وتأمين المعسكرات والتحضير المستمر لهم قبل فترة كافية لكي تكون نتائجنا جيدة في البطولة بحال المشاركة فيها.