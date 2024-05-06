انتشار حشرة جادوب الصنوبر في سلمية

حماة – ذُكاء أسعد

ساهمت العوامل الجوية هذا العام بانتشار واسع لآفة جادوب الصنوبر لاسيما وأن الصقيع يعد من أهم عوامل مكافحة هذه الحشرة في طور البيض والأطوار اليرقية الأولى.

وأشار رئيس دائرة زراعة سلمية، المهندس أسامة سويدان، إلى تنفيذ شعبتي الوقاية والحراج حملة واسعة لمكافحتها باستخدام المرشات الظهرية ومرش محمول على الجرار الزراعي، كما تمت المكافحة الميكانيكية باستخدام المقصات المناسبة ليتم بعدها تجميع أعشاش الجادوب وحرقها على الأرض، موضحاً أن عمليات المكافحة طالت بالدرجة الأولى المدارس والروضات العامة والخاصة لحماية التلاميذ والأطفال كون الحشرة تسبب حساسية وطفح جلدي وتهيج وحرقة بالعينين، بالإضافة للحدائق.

ولفت سويدان إلى أن عمليات المكافحة تم استكمالها بحملة سقاية لأشجار الصنوبر المتضررة من جادوب الصنوبر في المواقع الحراجية في قرية تلتوت وبركان بواسطة الصهاريج وذلك بهدف تشجيع الأشجار المتضررة على التعافي وتجديد مجموعها الخضري.