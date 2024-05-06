بوتين أوعز بالتدريب على استخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية

موسكو-سانا

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم وفقاً لموقع “RT”: “بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الإستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية”.

وحسب البيان سيتم خلال التمرين تنفيذ مجموعة من الأنشطة للتدرب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية، موضحاً أن التمرين يهدف إلى الحفاظ على جاهزية أفراد ومعدات الوحدات المعنية بالاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الإستراتيجية، وذلك من أجل الاستجابة ومن أجل ضمان سلامة أراضي الدولة الروسية وسيادتها دون قيد أو شرط رداً على التصريحات الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن بعض المسؤولين الغربيين بحق روسيا.