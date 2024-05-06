فضية بنكهة الذهب للجوجتسو في بطولة آسيا

دمشق- سامر الخيّر

حققت لاعبة منتخبنا الوطني مروة الشلبي فضية بطولة آسيا للجوجتسو المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في أول مشاركة خارجية في هذه الرياضة بعد انضمامها لاتحاد الفنون القتالية، وهو ما يكسب هذه الميدالية أهميتها ونأمل بأن تزيد غلتنا في المشاركات القادمة.

وعلى هامش البطولة التي تستمر حتى الثامن من الشهر الجاري شارك رئيس اتحاد الفنون القتالية عدنان المصري وعضو الاتحاد ثائر شيخ حسين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وتم خلال الجلسة استعراض ما نفذ خلال الفترة الماضية من بطولات وفعاليات وخطة نشاط الاتحاد للسنوات القادمة والمشاريع التي ينفذها الاتحاد الآسيوي لدعم نشر رياضة الجوجتسو في القارة الآسيوية.

كما جرى اعتماد الجمعية العمومية انضمام سورية إلى عضوية الاتحاد الآسيوي للجوجتسو واستلام شهادة الاعتماد من الاتحاد الدولي للعبة، وفي هذا الشأن أشار المصري إلى أن الاتحاد الآسيوي سيقدم خلال الفترة القادمة كل ما يلزم لدعم ونشر اللعبة في سورية.

وفي ذات السياق أعاد الاتحاد الآسيوي للجوجتسو انتخاب عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيساً للاتحاد لدورة انتخابية جديدة بالتزكية، وانتخاب فهد علي الشامسي في منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وتعيين تاكاماسا واتانابي نائباً للأمين العام للاتحاد، وطارق البحري في منصب أمين الصندوق.