مقتل وإصابة عدد من جنود العدو الإسرائيلي إثر عملية للمقاومة اللبنانية في موقع المطلة
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالمسيرات جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة شنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي جنوب المطلة، وأصابت نقاط استقرارهم، وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح”.
واستهدفت المقاومة اللبنانية عدة مواقع للعدو الإسرائلي أمس وحققت إصابات مباشرة.