مقتل وإصابة عدد من جنود العدو الإسرائيلي إثر عملية للمقاومة اللبنانية في موقع المطلة

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة شنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ‏المطلة، وأصابت نقاط استقرارهم، وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح”. ‏

واستهدفت المقاومة اللبنانية عدة مواقع للعدو الإسرائلي أمس وحققت إصابات مباشرة.