مواقع للسياحة الشعبية باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أوضح مدير السياحة المهندس فادي نظام أنّ تخصيص مواقع للسياحة الشعبية يشكل أحد أهم المحاور التي يجري العمل عليها مع اقتراب الموسم السياحي، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المرتادين، إضافة إلى التنوع بأنماط المنتج السياحي وزيادة المقاصد السياحية التي لا تقتصر على الشواطئ بل تشمل أيضاً المتنزهات ومواقع الاصطياف والاستجمام.

وشدد مدير السياحة على ضرورة العمل التشاركي مع المحافظة والوحدات الإدارية في الأماكن والمحاور السياحية المهمة لتأمين الخدمات الضرورية من وسائط نقل جماعي، وإمكانية زيادة الكهرباء والمياه خلال شهري تموز و آب، وإمكانية تخصيص محطات وقود متنقلة على المحاور السياحية الرئيسية (صلنفة، كسب، الشاطئ)، إضافة إلى كازيات الأوكتان وتوفير كل ماهو متاح من خدمات في المحاور السياحية، وأيضاً تخديم مواقع السياحة الشعبية التابعة لوزارة السياحة، مشيراً إلى تخديم وتشغيل مواقع للسياحة الشعبية في متنزهات ضمن المدينة، وعلى محور قلعة صلاح الدين، وفي كل موقع يمتلك مقومات الجذب السياحي من الأماكن المحاذية أو القريبة من الينابيع وضفاف الأنهار.

وبيّن مدير السياحة أن هناك مواقع جديدة للسياحة الشعبية مطروحة للاستثمار خلال الموسم الجديد بانتظار المستثمرين ودخولها العام القادم لدعم السياحة الشعبية.