نتائج لافتة لفرساننا في بطولة سانتوربارك

المحرر الرياضي

حقق فارسا منتخبنا الوطني محمد جبري ومناف الجابري نتائج لافتة في بطولة سانتوربارك الدولية لقفز الحواجز فئة النجمة التي أقيمت مؤخراً في بلجيكا بمشاركة واسعة من عديد الدول وبمختلف الفئات.

وبعد خوضهم منافسات عدد من الفئات في البطولة حقق فارسنا محمد جبري مع الجواد chac Girl المركز الثاني في أولى أيام البطولة لفئة ارتفاع 120 سم التي جرت منافساتها بمشاركة 60 فارساً ،كما حل الفارس مناف الجابري في المركز الخامس مع جواده charli لنفس الفئة.

وكان فارسنا محمد جبري على موعد مع المركز الأول في ثالث أيام البطولة بفئة 115 سم بعد منافسات خاضها إلى جانب 20 فارساً وفارسة يمثلون أكثر من 12 دولة ،أما في فئة الخيول الصغيرة فحل جبري في المركز السادس بصحبة الجواد seven up في مباراة ارتفاع حواجز 120 سم بمشاركة 42 فارساً وفارسة من 25 دولة .