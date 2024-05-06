6-مايو-2024
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أخبارصحيفة البعث

واشنطن تحاول إشعال صراع بين غويانا وفنزويلا

بشار المحمد

كاراكاس-سانا

اعتبر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن نشر قواعد عسكرية واستخباراتية أمريكية في غويانا يعد تمهيداً للصراع كما كان الحال في أوكرانيا.

وقال مادورو وفقاً لوكالة نوفوستي: “لقد أصبحت غويانا مركز التهديد الأكبر للسلام في أمريكا الجنوبية وفنزويلا، حيث هناك 12 قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية و14 قاعدة سرية للقيادة الجنوبية”.

وأضاف: “كما أعدوا أوكرانيا ضد روسيا فإنهم يعدون غويانا لذلك هم مقللون من شأننا إنهم لا يعرفون ما الذي نحن قادرون على فعله في مواجهة التهديدات”.

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admin

لتصفح العدد 16319 تاريخ 25-3-2019

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