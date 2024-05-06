واشنطن تحاول إشعال صراع بين غويانا وفنزويلا

اعتبر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن نشر قواعد عسكرية واستخباراتية أمريكية في غويانا يعد تمهيداً للصراع كما كان الحال في أوكرانيا.

وقال مادورو وفقاً لوكالة نوفوستي: “لقد أصبحت غويانا مركز التهديد الأكبر للسلام في أمريكا الجنوبية وفنزويلا، حيث هناك 12 قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية و14 قاعدة سرية للقيادة الجنوبية”.

وأضاف: “كما أعدوا أوكرانيا ضد روسيا فإنهم يعدون غويانا لذلك هم مقللون من شأننا إنهم لا يعرفون ما الذي نحن قادرون على فعله في مواجهة التهديدات”.