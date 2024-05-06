الأمطار والبرد يتلفان المحاصيل بحماة

حماة – البعث أون لاين

بين مدير الزراعة بحماة المهندس أشرف باكير أن الظروف الجوية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين تسببت بأضرار متفرقة، وخاصة في مجال عمل دائرة صوران والحمراء وسلمية والصبورة، حيث سببت تساقط بعض ثمار الفستق الحلبي وتكسير بعض عناقيده نتيجة الرياح الشديدة، وتضرر بعض حقول أشجار الزيتون والكمون والقمح والشعير والبطاطا، إلى جانب تضرر العديد من البيوت الشبكية الخاصة بالمشروع الوطني لأكثار البذار وعددها 64 من أصل 168.

وأوضح أن لجان صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية تقوم بحصر الأضرار والنظر بموضوع التعويض وفق القوانين والأنظمة.