تقرير إخباري

حسب محللين سياسيين يتصرّف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بشكل فظ من خلال إنكار وجود اتفاق نبيل بين سلفه وبكين بشأن النزاعات البحرية بين البلدين.

فقد أعلنت الحكومة الفلبينية أن الاتفاق المتخلف بين سابقتها وبكين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي يتعارض مع المصالح الوطنية للفلبين وهو اتفاق غير صالح، ومجرد قوله هذا يؤكد وجود مثل هذا الاتفاق، وهو الاتفاق الذي ساعد على استقرار الوضع في بحر الصين الجنوبي.

وكان التفاهم بين الحكومتين هو أن مانيلا يمكنها إرسال الإمدادات إلى أولئك الذين يحتلون السفينة التي تقطعت بها السبل على منطقة ريناي المرجانية، ولكن ليس المواد اللازمة لإصلاح السفينة المتفككة أو بناء المرافق هناك، ولم تكن اتفاقية سرية كما يشير إليها المسؤولون الحكوميون الفلبينيون الحاليون.

وكان الهدف من الاتفاق المحترم بين الحكومتين، حسب المتحدث باسم السفارة الصينية في الفلبين، هو السيطرة على الوضع وحماية السلام ومنع الصراع، كما التزم الجانبان بالاتفاق حتى خرقته مانيلا في شباط 2023، بعد سبعة أشهر من تولّي الحكومة الفلبينية الجديدة مهامها، وسعت الحكومة الصينية مراراً وتكراراً إلى التواصل مع حكومة ماركوس بشأن الاتفاقية من أجل إيجاد طريقة لإدارة النزاع.

وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، اتفق الجانبان على أنموذج جديد لتوفير الإمدادات لمنطقة ريناي ريف من خلال المشاورات بين جيشي البلدين، ومع ذلك تخلت الفلبين عن الأنموذج الجديد من جانب واحد.

ومن خلال إنكار وجود اتفاق نبيل أو الإشارة إليه باعتباره اتفاقاً سرياً، فإن الحكومة الفلبينية الحالية تستعرض طبيعتها المتعصبة، ومن المؤكد أن ما تقوله وتفعله يزيد من توتر الوضع.

إن الحكومة الفلبينية تفعل ذلك لأنها تؤمن إيماناً راسخاً بأنها تحظى بدعم الولايات المتحدة، كما أن الفلبين وافقت على منح الجيش الأمريكي حق الوصول إلى أربع قواعد فلبينية أخرى في عام 2023 رداً على تحرّكات الصين، وفي 22 نيسان بدأ ما يقرب من 17 ألف جندي فلبيني وأمريكي تدريباتٍ قتالية مشتركة تستمر ثلاثة أسابيع في بحر الصين الجنوبي، وهي الأكبر منذ عقود.

ويمكن القول: إن دعم واشنطن وتشجيعها هو الذي عزّز شجاعة مانيلا لاستفزاز بكين، لكن حسب المحللين السياسيين بكين لن تخضع ولن تستسلم أبداً بشأن مسألة السيادة والسلامة الإقليمية، وإذا اختارت مانيلا أن تلعب موقفاً متشدّداً، فسوف تستجيب بكين وفقاً لذلك.

وبات من الواضح أن الوضع المتدهور في بحر الصين الجنوبي ليس في مصلحة الفلبين، ولا ينبغي لها أن تتوقع الاستفادة من إفساد الوضع في منطقة ريناي ريف، وبدلاً من ذلك فإن الفلبين تلعب بالنار وسوف تطلقها على نفسها وتحترق بها.

عائدة أسعد