7-مايو-2024
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أخبارصحيفة البعث

المقاومة العراقية تستهدف موقع “سبير” العسكري للكيان الإسرائيلي بالطيران المسير

ابراهيم مرهج
بغداد-سانا   
أعلنت المقاومة العراقية عن استهداف موقع “سبير العسكري” لكيان الاحتلال الصهيوني بواسطة الطيران المسيّر اليوم.

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مقاتلو المقاومة في العراق موقع سبير العسكري التابع للاحتلال الصهيوني صباح اليوم بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة العراقية عزمها على مواصلة دكّ معاقل الأعداء.

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