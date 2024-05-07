المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية الموجهة بعد رصد ومتابعة لتحركات جنود العدو الإسرائيلي واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة”.

إلى ذلك، شنّت ‏المقاومة اللبنانية هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية استهدفت ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في ‏ثكنة يفتاح، وأوقعتهم بين قتيل ومصاب، كما استهدفت أيضاً إحدى منصّات القبة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس بالمسيرات جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم.