بيلاروس تحذر من عواقب خطاب الغرب العدائي وسياساته الاستفزازية

ونقلت وكالة تاس عن ألينيك قوله في تصريحات اليوم: “الخطاب العدائي للغرب نشط للغاية، والوقت سيحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها”، مضيفاً: “نؤكد أننا قادرون على ضمان أمننا وحماية بلدنا”.

وأشار ألينيك إلى أنه في مجلس الشعب البيلاروسي في أواخر نيسان الماضي اعتمد مفهوم الأمن القومي والعقيدة العسكرية لبيلاروس، مبيناً أن هذه العقيدة تشير بوضوح إلى إمكانية وقدرة مينسك على ضمان أمنها وقدرتها الدفاعية بكل القوات والوسائل المتاحة، بما في ذلك العلاقات مع الحلفاء.