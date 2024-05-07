تصرفات الناتو تظهر نيته الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا

موسكو- تقارير

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تصرفات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو تشير إلى أنها تتجه بشكل متعمد نحو مواجهة عسكرية مفتوحة مع روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: “إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية إرسال وحدات فرنسية وغيرها من قوات الناتو إلى أوكرانيا لا يمكن إلا أن تثير الدهشة بسبب عدم مسؤوليتها وغياب العقلانية فيها، وعلاوة على ذلك ظهرت معلومات في وسائل الإعلام الغربية تفيد بوجود عدد من المرتزقة من الفيلق الأجنبي الفرنسي في أوكرانيا بالفعل”.

وحسب البيان، سجلت موسكو سلسلة من الخطوات من الجانب الفرنسي بما في ذلك التدريبات العسكرية وغيرها من الأحداث التي على ما يبدو تدعم تصريحات ماكرون بإظهار قدرات باريس النووية، وأضافت الوزارة: “هذه التصرفات وبعض التصرفات الأخرى للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تشير في الواقع إلى أنها تقود الوضع عمداً نحو مزيد من تصعيد الأزمة الأوكرانية ونحو اشتباك عسكري مفتوح بين دول الناتو وروسيا في إطار تنفيذ مسار عدائي لإلحاق هزيمة إستراتيجية ببلادنا، وهو ما يعني صراعاً عسكرياً مباشراً بين القوى النووية”.

وفي السياق نفسه، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر مقاتلات إف- 16 الأميركية متعددة المهام التي من المتوقع أن تظهر في أوكرانيا قريباً على أنها حاملات لأسلحة نووية، وقالت: “لا يمكننا تجاهل حقيقة أن هذه الطائرات تنتمي إلى منصات مزدوجة التجهيز نووية وغير نووية”.

وأوضحت الخارجية أن الطائرات من هذا النوع بالذات شكلت لسنوات عديدة أساس أسطول الطائرات الذي يستخدم في ما يسمى المهام النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي وبغض النظر عن التعديل المحدد الذي سيتم توفيره لهذه الطائرات، فإننا سنعتبرها حاملة للأسلحة النووية، وسنعتبر هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بمثابة استفزاز متعمد.

وأضافت: “نلاحظ أن الرغبة العدوانية لدول الناتو لتقويض أمن روسيا تتصاعد، ونحن من جانبنا نود أن نذكركم بأن ضمان حماية سيادة بلدنا وسلامته الإقليمية هو الأولوية القصوى لسياسة الأمن العسكري الروسية، بما في ذلك جانب الردع النووي، ويجب على النظام في كييف وملهميه الغربيين أن يدركوا أخيراً أن خطواتهم المتهورة تجعل الوضع أقرب إلى تراكم كرة حرجة متفجرة”.

في الأثناء، اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الرئيس الفرنسي لا يفهم ما يفعله عندما يتحدث عن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.

وقال باتروشيف: “أعتقد أن الرئيس الفرنسي (فاشل) وعن ذلك يتحدث أيضاً بعض السياسيين داخل فرنسا فهو لا يفهم ما يفعله”.

إلى ذلك، أكدَّ سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن بلاده تقوم بإجراء تدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، رداً على سياسة الغرب الجماعي المتعجرفة والعدوانية تجاهها.

وقال أنطونوف: “إن التدريبات التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية لم تأت من العدم، وهذا إجراء اضطراري للرد على السياسة العدوانية للغرب الجماعي، والتي تخلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا ومواطنيها”، مضيفاً: “نحن لا نشكل تهديداً لأحد، يجب على الذين فقدوا رشدهم في واشنطن وأتباعهم في أوروبا، أن يفهموا أن تصعيد المخاطر من جانبهم سيدفع روسيا لاستخدام كل الوسائل لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، لن تنجح الدول الغربية في لعبة التصعيد من جانب واحد”.

وأشار السفير الروسي إلى أن أمريكا والدول المتحالفة معها تبتعد خطوة بخطوة عن ضبط النفس في الحرب الهجينة التي تشنها ضد روسيا، لافتاً إلى أن أمريكا وحلفاءها يوسعون باستمرار توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا والمصممة لقتل الشعب ومهاجمة الأراضي الروسية.

من جهة ثانية، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حق روسيا بضرب أهداف بريطانية في أوكرانيا وخارجها، في حال تحققت تهديدات لندن بشأن ضربات كييف لأراض روسية بأسلحة بريطانية.

وقالت زاخاروفا: “إذا تحقق مثل هذا السيناريو فإن بلادنا تحتفظ بالحق في الرد وفقاً لذلك أي استهداف أهداف بريطانية من منشآت عسكرية وأسلحة موجودة على أراضي أوكرانيا وخارجها”.

وحول تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، رأت زاخاروفا أنه أمر “جنوني تماماً” ولا يفتقد إلى الشرعية فحسب ولكنه غير منطقي أيضاً لأن بريطانيا نفسها ذكرت عكس ذلك حرفياً منذ وقت ليس ببعيد.

ميدانياً،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها كبدت جيش النظام الأوكراني نحو 1540 جندياً بين قتيل وجريح وأسقطت 7 قنابل جوية وصواريخ فامباير ودمرت أسلحة ومعدات بينها غربية الصنع.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية إسقاط ما يقرب من 500 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك وماكيفكا وياسينوفاتا خلال أسبوع.