في ظهورها الثاني..أوركسترا التربية تحتفل بعيد الشهداء

حمص ـ آصف إبراهيم

بمناسبة عيد الشهداء، أحيت الأوركسترا المركزية لمديرية تربية حمص بقياده الفنان عازف الكمان عمار يونس حفلة موسيقية، أمس الثلاثاء، على مسرح قصر الثقافة في ثاني ظهور لها بعد حفل التأسيس والانطلاقة الأولى أواخر العام الماضي.

وقدمت الأوركسترا مجموعة من الموشحات الأندلسية والأغاني الوطنية، كأغنية فيروز والرحابنة “احكيلي عن بلدي احكيلي” و”يا طير سلملي ع سورية” للفنان الراحل معن دندشي، كلمات عيسى أيوب وألحان سليم سروة، ونشيد “سورية يا حبيبتي” كلمات وألحان الراحل محمد سلمان وغناء محمد جمال ونجاح سلام ومحمد سلمان وأذيعت للمرة الأولى عبر أثير إذاعة دمشق أثناء حرب تشرين التحريرية.

قدمت الأوركسترا أداءً أكاديمياً ناجحاً ومميزاً، ينمّ عن مجهود كبير بذله قائد الفرقة مع العازفين الموهوبين والمغنيين لتقديم حفل استثنائي يبهر الجمهور الذي تفاعل مع الأداء العالي والإحساس الجميل باستحضار أغاني راسخة في الذاكرة، ولها تأثيرها العميق في الوجدان.

وتضم الأوركسترا أكثر من ستين عازفاً ومغنياً من مختلف الأعمار، وهم من المواهب الواعدة من طلاب المدارس ابتداءً من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، والتي تشكل مساحة ثقافية فنية مهمة في المحافظة، ويأتي تأسيسها، لتكريس ثقافة الموسيقا وحب الموسيقا، لدى الطلاب وتنمية موهبة الغناء والعزف الجماعي لديهم، وتعرفهم على القوالب الموسيقية ـ كما أشار المايسترو عمار يونس قائد الفرقة.