لا مؤشرات جديدة لمتحور جديد من كوفيد ١٩ وغياب كواشفها سبب لذلك

دمشق- حياة عيسى

أكد عضو اللجنة الاستشارية للتصدي للأوبئة والأمراض في وزارة الصحة الدكتور عصام أنجق في حديث لـ”البعث” أن معظم التحاليل التي تمّ إجراؤها في مخابر المنظومة الطبية للكشف عن فيروس كورونا حالياً سلبية، وفي حال وجود بعض النتائج الإيجابية تعود لوجود متحور جديد لا يمكن كشفه باختبار الـ(pcr) أو نتيجة لوجود فيروسات من شأنها أن تسبّب إنتانات تنفسية كفيروسات الانفلونزا (A,B)، علماً أنه يتمّ مشاهدة نتائج إيجابية في التحاليل لفيروس B وفيروس H1N1 مع وجود انتشار لفيروسات أخرى لا تحتوي المنظومة الطبية كواشف لاختبارها ومعرفتها، وهذا يبدو من خلال النشرات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية والدول المجاورة، متابعاً أنه طالما لا يوجد إثبات لوجود متحور جديد لفيروس كورونا، لذلك يفضّل أخذ الاحتياطات اللازمة من خلال اتباع وسائل الوقاية للحماية من الفيروسات التنفسية بكل خاص وكوفيد ١٩ بشكل عام.

كما أشار أنجق إلى أن تغيّرات الحرارة وخاصة الانخفاض المفاجئ فيها بالإضافة إلى تناول المشروبات الباردة من شأنها أن تؤدي إلى نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل عام، إلا أنه يمكن لبعض الفيروسات وخاصة كورونا أن تصيب الإنسان حتى في الفصول الحارة، وأن سبب الحالات أو الأمراض التنفسية التي نشاهدها في الفترة الحالية قد تكون نتيجة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كفيروس H1N1 وفيروس الانفلونزا A,B وهي تترافق بالسعال والنزلات الأنفية البلعومية.