8 آلاف دونم قمح تضررت جراء العاصفة المطرية بالحسكة

الحسكة -اسماعيل مطر

تسببت العاصفة المطرية المترافقة بهطولات من البرد بتضرر قرابة 8 آلاف دونم من محصول القمح، منها 3 آلاف دونم مساحات مروية في منطقة الدرباسبية، إضافة إلى تضرر المزروعات العطرية ولا سيما محصولي الكمون والكزبرة، إذ بين مدير الزراعة المهندس علي خلوف تضرر ألف دونم من محصول الكزبرة و500 دونم من محصول الكمون في مناطق شمال المحافظة، مشيراً إلى تشكيل لجان للكشف عن الأضرار بالتعاون مع الروابط الفلاحية وتقدير حجم الاضرار وتقيم الحالة بشكل عام.

وفي السياق ذاته، أكد الجاسم بدء عمليات حصاد الشعير في قرى جنوب المحافظة وهي قرى أم مدفع والشدادي ومركدا والعريشة حيث بلغ إنتاج الدونم الواحد مابين 40 الى 70 كغ، ومن المتوقع أن يبدأ حصاد محصول القمح خلال فترة قريبة في مناطق مختلفة من المحافظة ولاسيما المناطق التي ضربتها موجة الحر الشديدة.