الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بتنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية

دمشق-سانا

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة.

وقال الرئيس الأسد في برقية التهنئة للرئيس بوتين: أهنئكم بتنصيبكم رئيساً لروسيا الاتحادية مع تمنياتي لكم بالنجاح المستمر والتوفيق الدائم في مهامكم ومسؤولياتكم.

وأضاف الرئيس الأسد: كلنا ثقة بأن السنوات القادمة ستحمل لروسيا الاتحادية تحت قيادتكم وبإرادة الشعب الروسي الصديق وجهوده المزيد من التقدم والازدهار والرفعة، وستتمكنون معاً من مواجهة كل التحديات والدفاع عن مصالح بلادكم الوطنية وصون حضارتها العريقة.

وكان الرئيس بوتين قد أدى أمس اليمين الدستورية رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة، مدتها ست سنوات.