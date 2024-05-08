8-مايو-2024
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الرفيق الأسد يلتقي لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية الجديدة

بشار المحمد

دمشق – البعث   

التقى الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي لجنة الرقابة والتفتيش الجديدة، وبحث مع أعضائها تنشيط دور اللجنة وتنفيذ مهامها بفاعلية أعلى لتحقيق الأثر المطلوب في المجال الرقابي.

وشدّد الأمين على أن أولوية لجنة الرقابة والتفتيش الآن هي مراجعة النظام الداخلي للجنة، بحيث تؤدي دورها المطلوب بالشكل الذي يخدم نجاح الحزب في مختلف الاتجاهات.
كما لفت الرفيق الأسد إلى أن من أبرز مهام اللجنة متابعة الأداء الحزبي بشكل عام، ولاسيما المؤتمرات، إضافة إلى دورها في الرقابة والتتبع المالي.

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